Антони Мартиаль может заменить Холанда в Дортмунде
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль может отправиться в дортмундскую "Боруссию", чтобы заменить там Эрлинга Холанда.
Отъезд Холанда из Дортмунда следующим летом выглядит неминуемым, учитывая вступающий в силу пункт контракта о выкупе, а потому "Боруссия" уже сейчас вынуждена задумываться о замене Эрлингу.
По информации немецкого издания Sport1, на радаре у "Боруссии" находится Мартиаль, который забил лишь четыре гола в 22 матчах Премьер-Лиги прошлого сезона, а в этой кампании еще не отличился ни разу.
"Красные дьяволы" открыты к расставанию с Антони и надеются получить за него до 43 миллионов фунтов, тогда как бюджет "Боруссии" на покупку нападающего ограничен 35 млн. фунтов.
Помочь двум клубам договориться по 25-летнему французу может то, что "Юнайтед" остается одним из главных претендентов на Холанда.
28.09.2021 21:00
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этот калич хуже травмированного Холанда, как он сможет его заменить?
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