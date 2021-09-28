Антони Мартиаль может заменить Холанда в Дортмунде

Антони Мартиаль Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль может отправиться в дортмундскую "Боруссию", чтобы заменить там Эрлинга Холанда.

Отъезд Холанда из Дортмунда следующим летом выглядит неминуемым, учитывая вступающий в силу пункт контракта о выкупе, а потому "Боруссия" уже сейчас вынуждена задумываться о замене Эрлингу.

По информации немецкого издания Sport1, на радаре у "Боруссии" находится Мартиаль, который забил лишь четыре гола в 22 матчах Премьер-Лиги прошлого сезона, а в этой кампании еще не отличился ни разу.

"Красные дьяволы" открыты к расставанию с Антони и надеются получить за него до 43 миллионов фунтов, тогда как бюджет "Боруссии" на покупку нападающего ограничен 35 млн. фунтов.

Помочь двум клубам договориться по 25-летнему французу может то, что "Юнайтед" остается одним из главных претендентов на Холанда.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 28.09.2021 21:11 # acceptodessa
    самое дорогое полено в мире

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  2. h22o 28.09.2021 21:10 # h22o
    этот калич хуже травмированного Холанда, как он сможет его заменить?

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