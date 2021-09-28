Антони Мартиаль может заменить Холанда в Дортмунде

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль может отправиться в дортмундскую "Боруссию", чтобы заменить там Эрлинга Холанда.

Отъезд Холанда из Дортмунда следующим летом выглядит неминуемым, учитывая вступающий в силу пункт контракта о выкупе, а потому "Боруссия" уже сейчас вынуждена задумываться о замене Эрлингу.



По информации немецкого издания Sport1, на радаре у "Боруссии" находится Мартиаль, который забил лишь четыре гола в 22 матчах Премьер-Лиги прошлого сезона, а в этой кампании еще не отличился ни разу.



"Красные дьяволы" открыты к расставанию с Антони и надеются получить за него до 43 миллионов фунтов, тогда как бюджет "Боруссии" на покупку нападающего ограничен 35 млн. фунтов.



Помочь двум клубам договориться по 25-летнему французу может то, что "Юнайтед" остается одним из главных претендентов на Холанда.