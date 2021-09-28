Болельщики попросили руководство "Тоттенхэма" о встрече

Объединение болельщиков "Тоттенхэма" (Tottenham Hotspur Supporters' Trust) затребовало встречу с руководством, чтобы обсудить стратегию развития клуба.

В течение сентября "шпоры" потерпели удручающие поражения от "Кристал Пэлас", "Челси" и "Арсенала", пропустив девять голов и ответив только одним.



Печальнее всего то, что команда Нуну Эшпириту Санту выглядит крайне невыразительно, не имеет своего рисунка игры, а ее лучшие игроки находятся в неважной форме.



Обеспокоенные тем, куда движется их клуб, болельщики "Тоттенхэма" попросили президента Даниэля Леви о срочной аудиенции, сообщает Evening Standard.



У фанатов назрел ряд вопросов насчет перспектив развития "шпор" и "восстановления ДНК клуба". Леви пока своего ответа не дал.