Болельщики попросили руководство "Тоттенхэма" о встрече

Даниэль Леви Объединение болельщиков "Тоттенхэма" (Tottenham Hotspur Supporters' Trust) затребовало встречу с руководством, чтобы обсудить стратегию развития клуба.

В течение сентября "шпоры" потерпели удручающие поражения от "Кристал Пэлас", "Челси" и "Арсенала", пропустив девять голов и ответив только одним.

Печальнее всего то, что команда Нуну Эшпириту Санту выглядит крайне невыразительно, не имеет своего рисунка игры, а ее лучшие игроки находятся в неважной форме.

Обеспокоенные тем, куда движется их клуб, болельщики "Тоттенхэма" попросили президента Даниэля Леви о срочной аудиенции, сообщает Evening Standard.

У фанатов назрел ряд вопросов насчет перспектив развития "шпор" и "восстановления ДНК клуба". Леви пока своего ответа не дал.


Метки болельщики, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2021 20:00

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  1. tursa 28.09.2021 20:23 # tursa
    днк этого клуба только нюхать жепы и им повезло иметь покетино и моура, теперь в забвение как и до этого

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  2. slash-lfc 28.09.2021 20:12 # slash-lfc
    Как же зае6али с этим ДНК-клуба. Кто придумал эту дичь. Синее недоразумение Жопонюхси, Песеге очень часто кукарекают про днк своё, мешки-пузырьки. А у ттх че там за ДНК, вроде все соответсвует.

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