Болельщики попросили руководство "Тоттенхэма" о встрече
Объединение болельщиков "Тоттенхэма" (Tottenham Hotspur Supporters' Trust) затребовало встречу с руководством, чтобы обсудить стратегию развития клуба.
В течение сентября "шпоры" потерпели удручающие поражения от "Кристал Пэлас", "Челси" и "Арсенала", пропустив девять голов и ответив только одним.
Печальнее всего то, что команда Нуну Эшпириту Санту выглядит крайне невыразительно, не имеет своего рисунка игры, а ее лучшие игроки находятся в неважной форме.
Обеспокоенные тем, куда движется их клуб, болельщики "Тоттенхэма" попросили президента Даниэля Леви о срочной аудиенции, сообщает Evening Standard.
У фанатов назрел ряд вопросов насчет перспектив развития "шпор" и "восстановления ДНК клуба". Леви пока своего ответа не дал.
28.09.2021 20:00
Просмотров: 403
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
днк этого клуба только нюхать жепы и им повезло иметь покетино и моура, теперь в забвение как и до этого
(ответить)
Как же зае6али с этим ДНК-клуба. Кто придумал эту дичь. Синее недоразумение Жопонюхси, Песеге очень часто кукарекают про днк своё, мешки-пузырьки. А у ттх че там за ДНК, вроде все соответсвует.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий