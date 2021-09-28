Сульшер: "Для меня честь быть под давлением"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что спокойно относится к давлению, под которым он оказался.
"Юнайтед" проиграл три из четырех последних матчей во всех соревнованиях, после чего пресса в очередной раз принялась спекулировать насчет будущего Сульшера.
Сульшер и сам отлично понимает, что от него требуют трофеев, однако Оле Гуннар надеется оправдать ожидания.
"Для меня честь быть под давлением. Когда работаешь в таких условиях, ты должен выдерживать это давление. Да, меня поддержали на трансферном рынке, и эта поддержка означает, что мы движемся по плану, но в нашем деле все определяют результаты".
"С нашими приобретениями возросли ожидания. Мы здесь, чтобы побеждать, не сомневайтесь. Находясь здесь, мы обязаны побеждать и побеждать в определенном стиле. Иногда это бывает рискованно, и ты можешь проиграть матч или два".
"Надеюсь, около апреля или мая мы будем сражаться за трофеи, которые все мы хотим вернуть на "Олд Траффорд", — цитирует Сульшера ESPN.
28.09.2021 19:00
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Оле, Ола, МЮ - кусок гавна!
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если не выиграет Лигу Европы то реально пора на мороз
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Батискаф xуев
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ему пора на выход.
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Сульшер верим в тебя бро , ближайшее матчи всё покажут, вые*и всех хейтеров
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сражаться то, может, и будем. но с тобой точно все проиграем. все важные матчи ты сливаешь. тактика до сих пор архаичная. хотя уже третий сезон. надеюсь, поражение от Вильяреала поставит крест на твоей пребывании в качестве главного тренера МЮ.
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Уйди нахуй уже, заебал тараторить одно и тоже каждый сезон!
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