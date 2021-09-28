Сульшер: "Для меня честь быть под давлением"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что спокойно относится к давлению, под которым он оказался.

"Юнайтед" проиграл три из четырех последних матчей во всех соревнованиях, после чего пресса в очередной раз принялась спекулировать насчет будущего Сульшера.



Сульшер и сам отлично понимает, что от него требуют трофеев, однако Оле Гуннар надеется оправдать ожидания.



"Для меня честь быть под давлением. Когда работаешь в таких условиях, ты должен выдерживать это давление. Да, меня поддержали на трансферном рынке, и эта поддержка означает, что мы движемся по плану, но в нашем деле все определяют результаты".



"С нашими приобретениями возросли ожидания. Мы здесь, чтобы побеждать, не сомневайтесь. Находясь здесь, мы обязаны побеждать и побеждать в определенном стиле. Иногда это бывает рискованно, и ты можешь проиграть матч или два".



"Надеюсь, около апреля или мая мы будем сражаться за трофеи, которые все мы хотим вернуть на "Олд Траффорд", — цитирует Сульшера ESPN.