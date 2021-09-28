Сульшер: "Для меня честь быть под давлением"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что спокойно относится к давлению, под которым он оказался.

"Юнайтед" проиграл три из четырех последних матчей во всех соревнованиях, после чего пресса в очередной раз принялась спекулировать насчет будущего Сульшера.

Сульшер и сам отлично понимает, что от него требуют трофеев, однако Оле Гуннар надеется оправдать ожидания.

"Для меня честь быть под давлением. Когда работаешь в таких условиях, ты должен выдерживать это давление. Да, меня поддержали на трансферном рынке, и эта поддержка означает, что мы движемся по плану, но в нашем деле все определяют результаты".

"С нашими приобретениями возросли ожидания. Мы здесь, чтобы побеждать, не сомневайтесь. Находясь здесь, мы обязаны побеждать и побеждать в определенном стиле. Иногда это бывает рискованно, и ты можешь проиграть матч или два".

"Надеюсь, около апреля или мая мы будем сражаться за трофеи, которые все мы хотим вернуть на "Олд Траффорд", — цитирует Сульшера ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 28.09.2021 20:04 # vyrentz
    Оле, Ола, МЮ - кусок гавна!

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  2. dallaslp 28.09.2021 19:53 # dallaslp
    если не выиграет Лигу Европы то реально пора на мороз

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  3. erevansky 28.09.2021 19:45 # erevansky
    Батискаф xуев

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  4. cruise877 28.09.2021 19:41 # cruise877
    ему пора на выход.

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  5. smokekush 28.09.2021 19:31 # smokekush
    Сульшер верим в тебя бро , ближайшее матчи всё покажут, вые*и всех хейтеров

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  6. insomniac 28.09.2021 19:24 # insomniac
    сражаться то, может, и будем. но с тобой точно все проиграем. все важные матчи ты сливаешь. тактика до сих пор архаичная. хотя уже третий сезон. надеюсь, поражение от Вильяреала поставит крест на твоей пребывании в качестве главного тренера МЮ.

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  7. mancunia-planet 28.09.2021 19:08 # mancunia-planet
    Уйди нахуй уже, заебал тараторить одно и тоже каждый сезон!

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