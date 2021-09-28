Канте заразился коронавирусом
Полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустит матч Лиги Чемпионов против "Ювентуса" в среду, заразившись коронавирусом.
В минувшую субботу Канте появился в стартовом составе "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", хотя главный тренер "синих" Томас Тухель и говорил, что предыдущие несколько дней Нголо чувствовал себя неважно.
А в преддверии выезда в Турин у Канте диагностировали COVID-19, и теперь 30-летний француз обязан самоизолироваться на 10 дней.
Таким образом, Нголо также пропустит матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в ближайшую субботу и, вероятно, поединок сборной Франции против Бельгии 7 октября.
Другими потерями "Челси" в матче против "Ювентуса" станут Кристиан Пулишич, Мейсон Маунт и Рис Джеймс.
28.09.2021 18:00
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Интересно от кого заразился?
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Бешенством заразился усыпить его нужно
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Банановирусом
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Отдыхай,Нголоджан.Справимся с блюве и без тебя.
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