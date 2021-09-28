Канте заразился коронавирусом

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустит матч Лиги Чемпионов против "Ювентуса" в среду, заразившись коронавирусом.

В минувшую субботу Канте появился в стартовом составе "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", хотя главный тренер "синих" Томас Тухель и говорил, что предыдущие несколько дней Нголо чувствовал себя неважно.

А в преддверии выезда в Турин у Канте диагностировали COVID-19, и теперь 30-летний француз обязан самоизолироваться на 10 дней.

Таким образом, Нголо также пропустит матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в ближайшую субботу и, вероятно, поединок сборной Франции против Бельгии 7 октября.

Другими потерями "Челси" в матче против "Ювентуса" станут Кристиан Пулишич, Мейсон Маунт и Рис Джеймс.


Метки Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 470

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 28.09.2021 18:27 # naby-keita
    Интересно от кого заразился?

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  2. hunter022 28.09.2021 18:05 # hunter022
    Бешенством заразился усыпить его нужно

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  3. warham 28.09.2021 18:04 # warham
    Банановирусом

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  4. jirrort 28.09.2021 18:02 # jirrort
    Отдыхай,Нголоджан.Справимся с блюве и без тебя.

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