Канте заразился коронавирусом

Полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустит матч Лиги Чемпионов против "Ювентуса" в среду, заразившись коронавирусом.

В минувшую субботу Канте появился в стартовом составе "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", хотя главный тренер "синих" Томас Тухель и говорил, что предыдущие несколько дней Нголо чувствовал себя неважно.



А в преддверии выезда в Турин у Канте диагностировали COVID-19, и теперь 30-летний француз обязан самоизолироваться на 10 дней.



Таким образом, Нголо также пропустит матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в ближайшую субботу и, вероятно, поединок сборной Франции против Бельгии 7 октября.



Другими потерями "Челси" в матче против "Ювентуса" станут Кристиан Пулишич, Мейсон Маунт и Рис Джеймс.