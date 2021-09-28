Магуайр пропустит несколько недель

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр пропустит несколько недель с травмой икроножной мышцы.

Магуайр, как и его партнер по линии обороны Люк Шоу, травмировался во время проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшую субботу (0:1).

Магуайр и Шоу не тренировались с командой во вторник, однако Люк, в отличие от Харри, еще имеет шансы сыграть против "Вильярреала" в Лиге Чемпионов в среду.

"Люк сегодня был здесь, и я дам ему все шансы принять участие в матче. Он не тренировался с остальной командой".

"Харри матч точно пропустит. Это икроножная мышца. Восстановление может занять несколько недель. Он надеялся сыграть против "Вильярреала", потому что пропустил предыдущий матч против них".

"Учитывая дисквалификацию Аарона (Ван-Биссаки) нам придется произвести некоторые изменения в составе", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера The Independent.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, травмы, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2021 17:00

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  1. hunter022 28.09.2021 17:36 # hunter022
    Как же сборная будет играть без своего колосса защиты?

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  2. loveunited89 28.09.2021 17:20 # loveunited89
    Здоровья

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  3. mancunia-planet 28.09.2021 17:18 # mancunia-planet
    Жаль, что так мало, он вообще не нужен. Линдэлеф ничем не хуже, абсолютно.

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