Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр пропустит несколько недель с травмой икроножной мышцы.

Магуайр, как и его партнер по линии обороны Люк Шоу, травмировался во время проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшую субботу (0:1).



Магуайр и Шоу не тренировались с командой во вторник, однако Люк, в отличие от Харри, еще имеет шансы сыграть против "Вильярреала" в Лиге Чемпионов в среду.



"Люк сегодня был здесь, и я дам ему все шансы принять участие в матче. Он не тренировался с остальной командой".



"Харри матч точно пропустит. Это икроножная мышца. Восстановление может занять несколько недель. Он надеялся сыграть против "Вильярреала", потому что пропустил предыдущий матч против них".



"Учитывая дисквалификацию Аарона (Ван-Биссаки) нам придется произвести некоторые изменения в составе", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера The Independent.