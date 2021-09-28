Легендарный нападающий "Ливерпуля" и чемпион Мира 1966 года в составе сборной Англии Роджер Хант ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Хант, получивший прозвище "сэр Роджер" от фанатов "Ливерпуля", провел в мерсисайдском клубе львиную долю своей карьеры, выиграв два чемпионских титула и один Кубок Англии.



Со своими 244 голами Хант до сих пор остается лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в рамках чемпионата. А за сборную Англии Роджер отличился 18 раз в 34 матчах после своего дебюта в 1962 году, когда "красные" еще выступали во втором дивизионе.



Добавим, Хант сыграл в каждом матче англичан на пути к триумфу на ЧМ-1966. Таким образом, из стартового состава "трех львов" на тот финал против Германии в живых остаются только трое: сэр Бобби Чарльтон, сэр Джефф Херст и Джордж Коэн.