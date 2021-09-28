Роджер Хант ушел из жизни в возрасте 83 лет

Роджер Хант Легендарный нападающий "Ливерпуля" и чемпион Мира 1966 года в составе сборной Англии Роджер Хант ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Хант, получивший прозвище "сэр Роджер" от фанатов "Ливерпуля", провел в мерсисайдском клубе львиную долю своей карьеры, выиграв два чемпионских титула и один Кубок Англии.

Со своими 244 голами Хант до сих пор остается лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в рамках чемпионата. А за сборную Англии Роджер отличился 18 раз в 34 матчах после своего дебюта в 1962 году, когда "красные" еще выступали во втором дивизионе.

Добавим, Хант сыграл в каждом матче англичан на пути к триумфу на ЧМ-1966. Таким образом, из стартового состава "трех львов" на тот финал против Германии в живых остаются только трое: сэр Бобби Чарльтон, сэр Джефф Херст и Джордж Коэн.


Метки Ливерпуль, сборная Англии, Хант

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 332

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  1. electric 28.09.2021 16:13 # electric
    КНЯЗЬ (((

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  2. lfcynwa 28.09.2021 16:09 # lfcynwa
    жертвоприношение принято

    всех с каким-нить кубком под конец сезона!

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  3. bushwacka 28.09.2021 16:04 # bushwacka
    Эстонская поебота, твой выход!

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