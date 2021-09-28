Анонс матча "Порту" — "Ливерпуль"

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Порту".

"Ливерпуль" выглядит уверенно на старте нового сезона, однако три пропущенных от "Брентфорда" гола в минувшую субботу (3:3) стали небольшим, но все же тревожным звоночком, о чем Юрген Клопп вспомнил перед матчем в Португалии.



"Мы оборонялись не на своем высшем уровне, поэтому нам нужно прибавить. Не нужно преувеличивать некоторые вещи, однако мы должны отреагировать", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа BBC.



- "Порту" и "Ливерпуль" восемь раз встречались в еврокубках, включая шесть в Лиге Чемпионов, но "красные" еще ни разу не уступили (3 ничьи, 5 поражений).



- С момента назначения Юргена Клоппа "Ливерпуль" сыграет с "Порту" в Лиге Чемпионов уже в пятый раз. Против португальской команды "красные" одержали больше всего побед (3), забили больше всего голов (11) и больше всего раз сохранили свои ворота на замке (3), чем против кого-либо другого в этом соревновании за этот период.



- "Порту" забил только один гол в четырех матчах Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", пока там работает Клопп, хотя нанес в них 45 ударов. У "красных" 11 голов с 54 ударов.



- "Порту" не пропустил ни одного гола в трех последних домашних матчах на групповом этапе Лиги Чемпионов.



- "Ливерпуль" ни разу не уступил в пяти последних выездных матчах на групповом этапе Лиги Чемпионов (4 победы, 1 ничья).



- В первом туре "Порту" стал участником матча с наименьшим количеством нанесенных ударов (11, против "Атлетико").



Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта залечил свою стопу и готов сыграть. А вот Трент Александер-Арнольд, если верить слухам, этот выезд пропускает. Тиаго Алькантара и Харви Эллиотт отсутствуют с тяжелыми травмами.



Лига Чемпионов. Группа B. 2-й тур



"Порту" (Португалия) — "Ливерпуль" (Англия)



Порту. Стадион "Драгау". 22:00 Онлайн-трансляция