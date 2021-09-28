"Арсенал" может вернуться за Асенсио в январе

"Арсенал" сохраняет интерес к полузащитнику "Реала" Марко Асенсио.

По информации испанской радиостанции Cadena Ser, "Арсенал" хотел заполучить Асенсио еще минувшим летом, но "Реал" отклонил предложение "канониров" в 34 миллиона фунтов.



Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заверил Асенсио, что тому отводится важная роль в его планах на этот сезон, однако Марко до сих пор не продлил свой контракт, рассчитанный до 2023 года.



Если Асенсио так и не заключит новый контракт, это может подтолкнуть "Реал" к продаже 25-летнего испанца по окончании сезона или уже в январе. И "Арсенал" готов этим воспользоваться.