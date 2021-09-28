Зума объяснил, почему сменил "Челси" на "Вест Хэм"
Защитник Курт Зума объяснил, почему он решил перейти из "Челси" в "Вест Хэм".
Перед самым закрытием летнего трансферного окна Зума сменил один лондонский клуб на другой. По словам 26-летнего француза, он просто хотел больше играть, а "молотобойцы" показались ему стоящим вариантом.
"Мне нужно было играть больше. Как вы понимаете, я был в команде, которая выступала хорошо. Здесь у меня будут выше шансы играть. Этот клуб хочет развиваться и расти. А я хочу быть частью этого проекта".
"Что меня сразу же подкупило, так это сам клуб. Думаю, это хороший клуб, который демонстрирует огромный прогресс".
"Они исключительно выступили в прошлом году, попав в Лигу Европы. Там у нас сложная группа, но мы способны удивить людей".
"Мне очень помог разговор с тренером, который убедил меня и показал, как сильно он хочет заполучить меня. Он думал, что я буду полезен команде со своим опытом. Я давно в Англии, вызываюсь в сборную Франции, поэтому я действительно могу придать обороне мастерства", — сообщил Зума Canal+.
28.09.2021 13:00
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