Ришарлисон не уверен в своем будущем

Нападающий Ришарлисон не уверен, что его будущее связано с "Эвертоном".

Ришарлисона достаточно давно связывают с уходом на повышение. Очередным претендентом на игрока сборной Бразилии минувшим летом назывался ПСЖ.



24-летний нападающий, который является близким другом звезды ПСЖ Неймара, лишь может пообещать, что будет стараться изо всех сил, пока находится в "Эвертоне".



"Я всегда очень осторожен, когда рассуждаю о своем будущем. Я очень привязан к людям из "Эвертона" и к клубу, который так добр ко мне с момента моего перехода".



"Я не знаю, что случится в будущем. Если однажды мне будет суждено уйти, это должно быть хорошо для меня, но также хорошо для клуба".



"Но если мне суждено остаться, я буду стараться изо всех сил ради этой футболки и этих фанатов, которые меня всегда поддерживают".



"Я безмерно благодарен и чувствую себя на базе в Финч Фарм или на стадионе "Гудисон Парк" как дома", — цитирует Ришарлисон Daily Mail.