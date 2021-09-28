"Юнайтед" переключился с Райса на Филлипса

"Манчестер Юнайтед" решил сосредоточить свое внимание на полузащитнике "Лидса" Калвине Филлипсе.

Лишь на днях пресса сообщала, что "Юнайтед" потерял интерес к Деклану Райсу ввиду чрезмерной дороговизны полузащитника "Вест Хэма".



Минувшим летом "Вест Хэм" оценивал Райса в 100 миллионов фунтов, а к концу сезона Деклан может только подорожать.



По информации Daily Star, новой целью "Юнайтед" по укреплению центра поля стал партнер Райса по сборной Англии Филлипс, который проявляет себя с лучшей стороны на клубном и международном уровнях после возвращения "Лидса" в Премьер-Лигу в 2020 году.



На "Олд Траффорд" считают, что Калвин может быть доступен для трансфера по более адекватной цене, нежели Райс, однако "красным дьяволам" все равно придется постараться, чтобы убедить 25-летнего полузащитника покинуть родной клуб.