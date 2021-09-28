"Юнайтед" переключился с Райса на Филлипса

Калвин Филлипс "Манчестер Юнайтед" решил сосредоточить свое внимание на полузащитнике "Лидса" Калвине Филлипсе.

Лишь на днях пресса сообщала, что "Юнайтед" потерял интерес к Деклану Райсу ввиду чрезмерной дороговизны полузащитника "Вест Хэма".

Минувшим летом "Вест Хэм" оценивал Райса в 100 миллионов фунтов, а к концу сезона Деклан может только подорожать.

По информации Daily Star, новой целью "Юнайтед" по укреплению центра поля стал партнер Райса по сборной Англии Филлипс, который проявляет себя с лучшей стороны на клубном и международном уровнях после возвращения "Лидса" в Премьер-Лигу в 2020 году.

На "Олд Траффорд" считают, что Калвин может быть доступен для трансфера по более адекватной цене, нежели Райс, однако "красным дьяволам" все равно придется постараться, чтобы убедить 25-летнего полузащитника покинуть родной клуб.


Метки Вест Хэм, Лидс, Манчестер Юнайтед, Райс, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 28.09.2021 12:04 # superglor
    Филипс - это Мактоминей, просто попавший к нормальному тренеру.

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  2. kos9k 28.09.2021 11:48 # kos9k
    Будет получше Райса, да

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