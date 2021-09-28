Семь вещей, что мы узнали в 6-м туре

"Арсенал" уверенно побеждает в дерби "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" берет реванш у "Челси", "Манчестер Юнайтед" перестает везти. Настало время подвести главные итоги 6-го тура Премьер-Лиги.





"Сити" прерывает серию неудач с "Челси"



Всего за первые четыре месяца работы Томаса Тухеля в Лондоне его команда успела трижды встретиться с "Манчестер Сити" и одержать три победы. Две из них были важными: "Челси" взял верх в полуфинале Кубка Англии, а главное — в финале Лиги Чемпионов. К субботней игре "синие" подходили в статусе фаворитов и с шансом оторваться от действующего чемпиона на шесть очков.



Возможно, плохая игра с "Саутгемптоном" неделей ранее вовремя привела "Сити" в чувство. "Челси" снова был настроен испортить Пепу Гвардиоле план на игру за счет командной обороны, что работало до перерыва. Но "горожанам", наконец, надоело выжидать. Во втором тайме чемпионы стали играть в свой футбол, а "Челси" переключиться так и не сумел — пытаясь снова оказаться умнее, лондонцы так и не нанесли ни одного удара в створ.



Гол Габриэля Жезуса стал единственным в матче, позволив впервые за долгое время усомниться в безупречности "Челси". "Сити" же списывать со счетов нельзя никогда — и прошлый сезон тому подтверждение.



Удача отворачивается от "Юнайтед"



После пяти туров "Манчестер Юнайтед" был среди трех лидеров чемпионата, показывая при этом очень неубедительную игру. Расчет на индивидуальное мастерство игроков сработает в большинстве матчей чемпионата, но для конкуренции с "Ливерпулем", "Челси" и "Сити" этого недостаточно. МЮ слишком часто гуляет над обрывом, и три поражения в четырех последних матчах во всех турнирах — следствие этого, а не резкий поворот.



Вылет из Кубка Лиги от "Вест Хэма" тоже не выглядит мелочью, учитывая четыре год без трофеев. Через несколько дней на "Олд Траффорд" победила и "Астон Вилла". Гол Кортни Хауза был поздним, но "Юнайтед" выбирался и не из таких передряг. Казалось, что удача и на этот раз улыбнулась "красным дьяволам" в знакомом стиле, когда Майк Дин указал на "точку" в компенсированное время, а Бруну Фернандеш взялся за мяч. Роналду перечить не стал, но Эмилиано Мартинес напомнил Бруну о присутствии соотечественника за спиной, чем явно сыграл на нервах бьющего.



Фернандеш пробил выше, и это только второй его промах в 23 попытках за "Юнайтед". В следующий раз за мяч, наверняка, возьмется Роналду, но "Юнайтед" не уедет далеко, только лишь перебирая именами в составе.



Антонио поборется за "Золотую бутсу"



Гарет Саутгейт упустил золотого игрока. Менеджер сборной Англии весной 2017 вызывал Мичейла Антонио в сборную, но травма помешала футболисту "Вест Хэма" дебютировать в составе национальной команды. Тогда Антонио еще не был голевой машиной, которой стал сейчас. Четыре года без вызовов подтолкнули Мичейла к выступлениям за Ямайку, где он был заигран по ходу последней международной паузы.



У Саутгейта могут быть свои представления о стиле игры команды, но в нынешней форме Антонио поможет любому коллективу. Нападающий "Вест Хэма" принес своей команде победу в игре с "Лидсом", прекрасно разобравшись с выходом один на один. Это пятый гол Антонио в пяти играх чемпионата. Он на вершине гонки бомбардиров, а в послемачтевом интервью Мичейл не скрывает, что готов бороться за "Золотую бутсу" до последнего. Помимо этого, у него еще три результативные передачи.



Глядя на его выступления сейчас, кажется, что остановить Антонио могут только травмы.



Пять команд остаются без побед



Это большой показатель после шести туров, но большая компания неудачников утешает их самих, снимая немного давления с тренеров. Не все в этой группе выглядят плохо. "Бернли", например, был в полном порядке на поле "Лестера", но уже в пятой из шести игр не смог удержать преимущество в счете. "Ньюкасл" атакует лучше, чем когда-либо во времена Стива Брюса, но не реализует моменты и довольствуется ничьей с "Уотфордом". "Лидс" разочаровывает, но только в первый раз проигрывает не гранду.



С остальными ситуация хуже. "Саутгемптон" проиграл только второй матч, точно не был хуже "Вулверхэмптона", но это не очень успокаивает Ральфа Хазенхюттля. Команда просто не может забить. Из четырех голов "святых" в чемпионате один был забит с пенальти, а один был автоголом. Ничьи с манчестерскими клубами не стоят ничего, если постоянно отпускать с очками себе равных.



"Норвич", кажется, уже вылетел. У команды Даниэля Фарке была прерванная предсезонка, сложный календарь на старте, но ноль очков после шести матчей не допускают оправданий. Отходить от своего стиля "канарейки" не станут, но это упорство привело Фарке к 16 подряд поражениям на уровне Премьер-Лиги. Да и сам "стиль" едва заметен: защищаться лучше "Норвич" за два года не научился, а в атаке стал только слабее. Поединок с "Эвертоном" — четвертый, в котором "Норвичу" не удалось забить. С игры у команды Фарке оформлен один гол в шести играх.



"Ливерпуль" упускает шанс



Формально команда Юргена Клоппа им воспользовалась. После поражений "Челси" и "Манчестер Юнайтед", даже ничья с "Брентфордом" позволяла "Ливерпулю" стать единоличным лидером. Простого матча в Западном Лондоне никто не ожидал, но создали мерсисайдцы достаточно, чтобы все-таки выйти из этой перестрелки с победой.



Лучший матч нынешнего сезона? Вполне возможно. Томасу Франку и Юргену Клоппу оставалось только наблюдать, переглядываясь тревожными улыбками после очередного момента. "Хотелось бы, чтобы было не настолько открыто", — говорил после матча Франк. Но его команда забила три мяча в ворота соперника, пропустившего один гол в предыдущих пяти поединках. Ван Дейк срывался на своих партнеров, проигрывавших всю борьбу в воздухе. При счете 3:3 голландец также успел остановить рывок Айвена Тоуни, который мог бы принести своей команде победу.



"Брентфорд" выбрал верную тактику. Подачи верхом создали очень много проблем "Ливерпулю", но в основе выступления — бешеная энергетика хозяев и их стадиона. Сложно будет переплюнуть даже тот оглушающий шум, созданный лондонскими трибунами в субботу вечером. "Ливерпуль" свой шанс упускает, хотя это неуважительная формулировка по отношению к "Брентфорду", который показывает такой футбол.



"Тоттенхэм" провалил дерби



Времена, когда "Арсенал" и "Тоттенхэм" боролись за места в зоне Лиги Чемпионов, остались в прошлом. Старт обеих команд указал на их скромный потенциал, а уже дальше все зависит от обстоятельств и настроения. Например, к первому дерби Северного Лондона "канониры" подошли куда более уверенными в себе — и это быстро проявилось на поле.



После матча Нуну Эшпириту Санту возьмет на себя вину за провал, но в его словах прозвучит и разочарование футболистами. Деле Алли ушел в перерыве, но в ответе вся команда. Решение Нуну доверить центр поля Алли и Ндомбеле не помогло, но это никак не оправдывает игроков. Даже самые атакующие из них не вправе постоянно не добегать и убирать ноги из борьбы.



Впервые с 2003 "Тоттенхэм" пропускает три мяча в трех подряд матчах, и только гол Сона помог "шпорам" избежать третьего "сухого" поражения. "Арсенал" был очень хорош. Играть так постоянно команда Микеля Артеты не сможет, но сейчас представителям Северного Лондона остается радоваться эпизодам. Воскресный был полностью за "канонирами".



"Кристал Пэлас" не пускает "Брайтон" в лидеры



Дерби между "Пэлас" и "Брайтоном" в последние годы проходили по одному сценарию. Команда Роя Ходжсона отдавал мяч сопернику, получала много ударов с дистанции по своим воротам и постоянно добивалась результата. В одном из двух поединков прошлого сезона "Брайтону" удалось спастись от поражения на "Селхерст Парк" благодаря пенальти на последней минуте. Из Брайтона "орлы" вообще увезли победу 1:2, нанеся ровно два удара по воротам соперника.



Сейчас повторился первый сценарий, но выглядело все по-другому. "Брайтон" в случае победы выходил на чистое первое место в таблице, но команда Грэма Поттера провела слабый поединок. Отсутствие Биссума и Уэбстера сказалось, а "Пэлас" уже Патрика Виейра взял инициативу в свои руки. Уилфрид Заха забил традиционный гол в дерби (с пенальти), и свою победу "Пэлас" удерживал до последних минут. Спасти "Брайтон" снова сумел Нил Мопе, и после финального свистка эмоции взяли верх над всеми участниками.



"Орлы" не позволили принципиальному сопернику выйти в лидеры Премьер-Лиги. Лондонцы впервые за долгое время упустили свой шанс в этом матче, а не взяли результат, вопреки рисунку игры.



Иван Громиков специально для FAPL.ru