Фергюсон рассказал, что МЮ никогда не интересовался Снейдером

Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон заявил, что "красные дьяволы" никогда не были заинтересованы в приобретении полузащитника Уэсли Снейдера.

Снейдера настойчиво сватали в "Юнайтед" в период выступлений Уэсли за "Реал" и "Интер". В то время голландец считался одним из лучших игроков в мире, сыграв ключевую роль в оформлении "Интером" Жозе Моуриньо требла в сезоне 2009/10. Однако все слухи насчет "дьяволов" были ложью.



"Его имя всплывало много раз, но мы никогда не были заинтересованы в Снейдере. Я не знаю, кто распускал эти слухи, но их было в избытке. Стоило открыть The People в воскресенье, и тебя связывали с кучей имен", — цитирует Фергюсона Daily Mail.



Также сэр Алекс вспомнил о Поле Гаскойне как об игроке, о несостоявшемся приобретении которого он жалеет больше всего.



"Есть только один такой игрок, который всегда приходит мне на ум, и это Гаскойн. Он был абсолютно великолепен. Думаю, если бы мы заполучили его, его карьера сложилась бы успешнее. Я не говорю, что его карьера не была успешной, но с нами она была бы лучше".



"Он пообещал перейти к нам, и я отправился в отпуск. Затем Мартин Эдвардс позвонил мне и сказал, что он перешел в "Тоттенхэм". Он перешел в "Тоттенхэм", потому что они купили его матери дом за 80 тысяч фунтов. Я не мог в это поверить. Он был великолепным игроком", — сообщил Фергюсон в подкасте UTD.