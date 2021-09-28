Анонс матча ПСЖ — "Манчестер Сити"

Лионель Месси и Хосеп Гвардиола В своем втором матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" померится силами с ПСЖ.

В прошлом сезоне "Сити" достаточно уверенно доказал свое превосходство над ПСЖ, одержав победу 4:1 по сумме двух матчей на стадии полуфинала.

С тех пор ПСЖ провел впечатляющую трансферную кампанию, совершив ряд громких приобретений, тогда как "Сити" лишь попрощался с Серхио Агуэро и подписал Джека Грилиша.

Одним из звездных новичков ПСЖ минувшим летом стал Лионель Месси, который забил 120 голов за карьеру в Лигу Чемпионов и который прекрасно знаком главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле по совместной работе в "Барселоне".

- Это будет шестая встреча ПСЖ и "Сити" в еврокубках, причем парижане все еще находятся в поисках своей первой победы над "горожанами" (2 ничьи, 3 поражения).

- ПСЖ пропускал в каждом из четырех матчей против "Сити" в Лиге Чемпионов.

- ПСЖ проиграл четыре из пяти последних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (1 победа), включая два поражения от "Сити" в прошлом сезоне.

- ПСЖ также проиграл каждый из трех последних домашних матчей против английских команд (против "Манчестер Юнайтед" в 2019 и 2020, против "Сити" в 2021).

- Ничья 1:1 с "Брюгге" в первом туре продлила серию ПСЖ в Лиге Чемпионов без побед до четырех матчей (1 ничья, 3 поражения).

- "Сити" не знает поражений уже в 10 выездных матчах Лиги Чемпионов кряду (8 побед, 2 ничьи).

- ПСЖ не выиграл ни одного из трех последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (1 ничья, 2 поражения).

- В последних 27 домашних матчах на групповом этапе Лиги Чемпионов ПСЖ потерпел только одно поражение (21 победа, 5 ничьих).

- Нападающий ПСЖ Лионель Месси забил шесть голов в четырех матчах против команд Хосепа Гвардиолы.

Полузащитник "Сити" Илкай Гюндоган, как ожидается, вернется в строй только после международного перерыва. Еще одной потерей "горожан" является Александр Зинченко.

Лига Чемпионов. Группа A. 2-й тур
ПСЖ (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия)
Париж. Стадион "Парк де Пренс". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 787

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Последние комментарии:




  1. bbezvizz 28.09.2021 09:42 # bbezvizz
    слюшай Ара почэму ми Армяне не випускаем собственние Шубы?
    эй Ара ми же потом сами замёрзнем! Вай какой ти тупой

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  2. thegodfather 28.09.2021 09:37 # thegodfather
    Самые топовые боксеры из украины.
    Самые топовые алкаши из россии.

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  3. warham 28.09.2021 09:33 # warham
    Свиньи вакцинированные, в вас колят хуету, а вы визжите от радости, как истеричные сучки.
    Естественный отбор в действии. Колите все в свое поросячее тело, да побыстрее.

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  4. naby-keita 28.09.2021 09:21 # naby-keita
    Тупая чмошница на тру-манке думает, что Порто на одном уровне с ПСЖ и Мансито ))0)

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  5. warham 28.09.2021 09:05 # warham
    1-2, 1-3
    МС выиграет

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  6. true-manc 28.09.2021 09:04 # true-manc
    хахахаха, КОРОЛИ на главной, а анонса сегодняшнего матча ливерпука даже нет на сайте, ору. Опять Пихалыч сикает на колбасу)

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  7. shimane 28.09.2021 08:49 # shimane
    3.11 3.64 2.38

    че думаете?

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  8. true-manc 28.09.2021 08:45 # true-manc
    КОРОЛИ!!!
    C'mon City! C'mon KPACUBO!

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  9. warham 28.09.2021 08:42 # warham
    Пусть лысый включит обзор первого тайма Арсенал - Тоттенхэм и выучит, как епать немощей, потому что его шлюхины дети сегодня получат от убогого карлика Мусси по самые гланды.

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  10. naby-keita 28.09.2021 08:33 # naby-keita
    Ничья 1:1 с "Брюгге" в первом туре продлила серию ПСЖ в Лиге Чемпионов без побед до четырех матчей (1 ничья, 3 поражения).

    "Сити" не знает поражений уже в 10 выездных матчах Лиги Чемпионов кряду (8 побед, 2 ничьи).


    Ставьте Хату на ОБЗ и победу ПСЖ

    (ответить)

  11. mancityman 28.09.2021 08:20 # mancityman
    КОРОЛИ На Троне!!!

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  12. vyrentz 28.09.2021 08:11 # vyrentz
    Сити разделает парижский Пинк Флойд под орех

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  13. chelsea88 28.09.2021 08:07 # chelsea88
    Песда парижскому безтрофейнику

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  14. barrakuda 28.09.2021 08:03 # barrakuda
    Песда лысому шарлатану

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