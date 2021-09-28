Анонс матча ПСЖ — "Манчестер Сити"

В своем втором матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" померится силами с ПСЖ.

В прошлом сезоне "Сити" достаточно уверенно доказал свое превосходство над ПСЖ, одержав победу 4:1 по сумме двух матчей на стадии полуфинала.



С тех пор ПСЖ провел впечатляющую трансферную кампанию, совершив ряд громких приобретений, тогда как "Сити" лишь попрощался с Серхио Агуэро и подписал Джека Грилиша.



Одним из звездных новичков ПСЖ минувшим летом стал Лионель Месси, который забил 120 голов за карьеру в Лигу Чемпионов и который прекрасно знаком главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле по совместной работе в "Барселоне".



- Это будет шестая встреча ПСЖ и "Сити" в еврокубках, причем парижане все еще находятся в поисках своей первой победы над "горожанами" (2 ничьи, 3 поражения).



- ПСЖ пропускал в каждом из четырех матчей против "Сити" в Лиге Чемпионов.



- ПСЖ проиграл четыре из пяти последних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (1 победа), включая два поражения от "Сити" в прошлом сезоне.



- ПСЖ также проиграл каждый из трех последних домашних матчей против английских команд (против "Манчестер Юнайтед" в 2019 и 2020, против "Сити" в 2021).



- Ничья 1:1 с "Брюгге" в первом туре продлила серию ПСЖ в Лиге Чемпионов без побед до четырех матчей (1 ничья, 3 поражения).



- "Сити" не знает поражений уже в 10 выездных матчах Лиги Чемпионов кряду (8 побед, 2 ничьи).



- ПСЖ не выиграл ни одного из трех последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (1 ничья, 2 поражения).



- В последних 27 домашних матчах на групповом этапе Лиги Чемпионов ПСЖ потерпел только одно поражение (21 победа, 5 ничьих).



- Нападающий ПСЖ Лионель Месси забил шесть голов в четырех матчах против команд Хосепа Гвардиолы.



Полузащитник "Сити" Илкай Гюндоган, как ожидается, вернется в строй только после международного перерыва. Еще одной потерей "горожан" является Александр Зинченко.



Лига Чемпионов. Группа A. 2-й тур

ПСЖ (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия)

Париж. Стадион "Парк де Пренс". 22:00 Онлайн-трансляция