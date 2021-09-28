Анонс матча ПСЖ — "Манчестер Сити"
В своем втором матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" померится силами с ПСЖ.
В прошлом сезоне "Сити" достаточно уверенно доказал свое превосходство над ПСЖ, одержав победу 4:1 по сумме двух матчей на стадии полуфинала.
С тех пор ПСЖ провел впечатляющую трансферную кампанию, совершив ряд громких приобретений, тогда как "Сити" лишь попрощался с Серхио Агуэро и подписал Джека Грилиша.
Одним из звездных новичков ПСЖ минувшим летом стал Лионель Месси, который забил 120 голов за карьеру в Лигу Чемпионов и который прекрасно знаком главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле по совместной работе в "Барселоне".
- Это будет шестая встреча ПСЖ и "Сити" в еврокубках, причем парижане все еще находятся в поисках своей первой победы над "горожанами" (2 ничьи, 3 поражения).
- ПСЖ пропускал в каждом из четырех матчей против "Сити" в Лиге Чемпионов.
- ПСЖ проиграл четыре из пяти последних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (1 победа), включая два поражения от "Сити" в прошлом сезоне.
- ПСЖ также проиграл каждый из трех последних домашних матчей против английских команд (против "Манчестер Юнайтед" в 2019 и 2020, против "Сити" в 2021).
- Ничья 1:1 с "Брюгге" в первом туре продлила серию ПСЖ в Лиге Чемпионов без побед до четырех матчей (1 ничья, 3 поражения).
- "Сити" не знает поражений уже в 10 выездных матчах Лиги Чемпионов кряду (8 побед, 2 ничьи).
- ПСЖ не выиграл ни одного из трех последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (1 ничья, 2 поражения).
- В последних 27 домашних матчах на групповом этапе Лиги Чемпионов ПСЖ потерпел только одно поражение (21 победа, 5 ничьих).
- Нападающий ПСЖ Лионель Месси забил шесть голов в четырех матчах против команд Хосепа Гвардиолы.
Полузащитник "Сити" Илкай Гюндоган, как ожидается, вернется в строй только после международного перерыва. Еще одной потерей "горожан" является Александр Зинченко.
Лига Чемпионов. Группа A. 2-й тур
ПСЖ (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия)
Париж. Стадион "Парк де Пренс". 22:00 Онлайн-трансляция
28.09.2021 08:00
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Последние комментарии:
слюшай Ара почэму ми Армяне не випускаем собственние Шубы?
эй Ара ми же потом сами замёрзнем! Вай какой ти тупой
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Самые топовые боксеры из украины.
Самые топовые алкаши из россии.
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Свиньи вакцинированные, в вас колят хуету, а вы визжите от радости, как истеричные сучки.
Естественный отбор в действии. Колите все в свое поросячее тело, да побыстрее.
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Тупая чмошница на тру-манке думает, что Порто на одном уровне с ПСЖ и Мансито ))0)
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1-2, 1-3
МС выиграет
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хахахаха, КОРОЛИ на главной, а анонса сегодняшнего матча ливерпука даже нет на сайте, ору. Опять Пихалыч сикает на колбасу)
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3.11 3.64 2.38
че думаете?
(ответить)
КОРОЛИ!!!
C'mon City! C'mon KPACUBO!
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Пусть лысый включит обзор первого тайма Арсенал - Тоттенхэм и выучит, как епать немощей, потому что его шлюхины дети сегодня получат от убогого карлика Мусси по самые гланды.
(ответить)
Ничья 1:1 с "Брюгге" в первом туре продлила серию ПСЖ в Лиге Чемпионов без побед до четырех матчей (1 ничья, 3 поражения).
"Сити" не знает поражений уже в 10 выездных матчах Лиги Чемпионов кряду (8 побед, 2 ничьи).
Ставьте Хату на ОБЗ и победу ПСЖ
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КОРОЛИ На Троне!!!
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Сити разделает парижский Пинк Флойд под орех
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Песда парижскому безтрофейнику
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Песда лысому шарлатану
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