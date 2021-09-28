"Большой шестерке" не придется платить штрафы за участие в Суперлиге

Большая шестерка УЕФА снял все штрафные санкции в отношении клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги за участие в проекте Европейской Суперлиги.

Напомним, в мае девять из 12 клубов-основателей Суперлиги помирились с УЕФА, согласившись выплатить по 15 миллионов евро штрафа (12.8 млн. фунтов) и получить на пять процентов меньше призовых.

Лишь "Реал", "Барселона" и "Ювентус" продолжили свою борьбу с УЕФА и благодаря решению суда в Мадриде гарантировали себе иммунитет к санкциям за участие в проекте Суперлиги, сообщает The Telegraph.

В сложившейся ситуации УЕФА закрыл свое расследование в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", а девяти другим клубам сообщил о снятии всех санкций.


Метки Европейская Суперлига, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2021 07:00

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  1. shimane 28.09.2021 08:05 # shimane
    один вопрос
    что в бигсикс делает кхелхе?

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  2. tursa 28.09.2021 07:49 # tursa
    Напугали санкциями, а перес им всунул по гланды

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  3. gin 28.09.2021 07:19 # gin
    У этих 3-х клубов оказались яйца, в отличии от английских тряпок. Надо было остальным 9-ти клубам оставить штрафы и санкции, чтобы наказать за безвольность.

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