"Большой шестерке" не придется платить штрафы за участие в Суперлиге

УЕФА снял все штрафные санкции в отношении клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги за участие в проекте Европейской Суперлиги.

Напомним, в мае девять из 12 клубов-основателей Суперлиги помирились с УЕФА, согласившись выплатить по 15 миллионов евро штрафа (12.8 млн. фунтов) и получить на пять процентов меньше призовых.



Лишь "Реал", "Барселона" и "Ювентус" продолжили свою борьбу с УЕФА и благодаря решению суда в Мадриде гарантировали себе иммунитет к санкциям за участие в проекте Суперлиги, сообщает The Telegraph.



В сложившейся ситуации УЕФА закрыл свое расследование в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", а девяти другим клубам сообщил о снятии всех санкций.