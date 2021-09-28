"Большой шестерке" не придется платить штрафы за участие в Суперлиге
УЕФА снял все штрафные санкции в отношении клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги за участие в проекте Европейской Суперлиги.
Напомним, в мае девять из 12 клубов-основателей Суперлиги помирились с УЕФА, согласившись выплатить по 15 миллионов евро штрафа (12.8 млн. фунтов) и получить на пять процентов меньше призовых.
Лишь "Реал", "Барселона" и "Ювентус" продолжили свою борьбу с УЕФА и благодаря решению суда в Мадриде гарантировали себе иммунитет к санкциям за участие в проекте Суперлиги, сообщает The Telegraph.
В сложившейся ситуации УЕФА закрыл свое расследование в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", а девяти другим клубам сообщил о снятии всех санкций.
28.09.2021 07:00
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Последние комментарии:
один вопрос
что в бигсикс делает кхелхе?
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Напугали санкциями, а перес им всунул по гланды
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У этих 3-х клубов оказались яйца, в отличии от английских тряпок. Надо было остальным 9-ти клубам оставить штрафы и санкции, чтобы наказать за безвольность.
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