Тренер "Порту" видит слабые места у "Ливерпуля"
Наставник "Порту" Сержиу Консейсау заявил, что видит слабые места у "Ливерпуля".
Во вторник вечером подопечные Консейсау примут на своем поле "Ливерпуль" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Во время двух предыдущих выездов сюда — в 2018 и 2019 годах — "красные" побеждали со счетом 0:5 и 1:4.
Консейсау считает, что с тех пор "Ливерпуль" мало изменился, однако Сержиу все равно надеется дать бой фавориту.
"Если посмотреть на "Ливерпуль", то с 2019 года они лишились Ловрена и Вейналдума. Мы лишились троих: Хесуса Короны, Отавио и Бруну Кошты".
"Такого рода опыт и тот факт, что они остаются вместе, имеет очень большое значение в такого рода соревновании".
"Мы можем найти множество теоретических различий вроде того факта, что наш бюджет составляет лишь 20-30 процентов от бюджета "Ливерпуля", но завтра это не будет иметь значения".
"Что будет иметь значение, так это подготовка, выбранная стратегия и то, как будет организована наша игра".
"Мы должны быть так же боеспособны, как и "Ливерпуль", который, на мой взгляд, является лучшей командой в мире в некоторых аспектах игры — и я не преувеличиваю".
"Мы должны кое-что противопоставить мощи оппонента и использовать некоторые из слабых мест оппонента, потому что они тоже существуют", — цитирует Консейсау The Independent.
28.09.2021 06:00
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Заипутся Милнера по левому(для себя) проходить.
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В прошлой компании тоже видел и поэтому решил проиграть 0-4. На этот раз 0-2 может быть.
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