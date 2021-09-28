Тренер "Порту" видит слабые места у "Ливерпуля"

Сержиу Консейсау Наставник "Порту" Сержиу Консейсау заявил, что видит слабые места у "Ливерпуля".

Во вторник вечером подопечные Консейсау примут на своем поле "Ливерпуль" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Во время двух предыдущих выездов сюда — в 2018 и 2019 годах — "красные" побеждали со счетом 0:5 и 1:4.

Консейсау считает, что с тех пор "Ливерпуль" мало изменился, однако Сержиу все равно надеется дать бой фавориту.

"Если посмотреть на "Ливерпуль", то с 2019 года они лишились Ловрена и Вейналдума. Мы лишились троих: Хесуса Короны, Отавио и Бруну Кошты".

"Такого рода опыт и тот факт, что они остаются вместе, имеет очень большое значение в такого рода соревновании".

"Мы можем найти множество теоретических различий вроде того факта, что наш бюджет составляет лишь 20-30 процентов от бюджета "Ливерпуля", но завтра это не будет иметь значения".

"Что будет иметь значение, так это подготовка, выбранная стратегия и то, как будет организована наша игра".

"Мы должны быть так же боеспособны, как и "Ливерпуль", который, на мой взгляд, является лучшей командой в мире в некоторых аспектах игры — и я не преувеличиваю".

"Мы должны кое-что противопоставить мощи оппонента и использовать некоторые из слабых мест оппонента, потому что они тоже существуют", — цитирует Консейсау The Independent.


Метки Консейсау, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Порту

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2021 06:00

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 28.09.2021 06:48 # bmw-e34
    Заипутся Милнера по левому(для себя) проходить.

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  2. liverpo0ol 28.09.2021 06:17 # liverpo0ol
    В прошлой компании тоже видел и поэтому решил проиграть 0-4. На этот раз 0-2 может быть.

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