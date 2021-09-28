Тренер "Порту" видит слабые места у "Ливерпуля"

Наставник "Порту" Сержиу Консейсау заявил, что видит слабые места у "Ливерпуля".

Во вторник вечером подопечные Консейсау примут на своем поле "Ливерпуль" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Во время двух предыдущих выездов сюда — в 2018 и 2019 годах — "красные" побеждали со счетом 0:5 и 1:4.



Консейсау считает, что с тех пор "Ливерпуль" мало изменился, однако Сержиу все равно надеется дать бой фавориту.



"Если посмотреть на "Ливерпуль", то с 2019 года они лишились Ловрена и Вейналдума. Мы лишились троих: Хесуса Короны, Отавио и Бруну Кошты".



"Такого рода опыт и тот факт, что они остаются вместе, имеет очень большое значение в такого рода соревновании".



"Мы можем найти множество теоретических различий вроде того факта, что наш бюджет составляет лишь 20-30 процентов от бюджета "Ливерпуля", но завтра это не будет иметь значения".



"Что будет иметь значение, так это подготовка, выбранная стратегия и то, как будет организована наша игра".



"Мы должны быть так же боеспособны, как и "Ливерпуль", который, на мой взгляд, является лучшей командой в мире в некоторых аспектах игры — и я не преувеличиваю".



"Мы должны кое-что противопоставить мощи оппонента и использовать некоторые из слабых мест оппонента, потому что они тоже существуют", — цитирует Консейсау The Independent.