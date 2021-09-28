"Брайтон" упустил возможность возглавить Премьер-Лигу

Нил Мопе "Брайтон" упустил возможность единолично возглавить Премьер-Лигу после шести туров, сыграв вничью в гостях у "Кристал Пэлас" — 1:1.

Выиграв четыре из пяти первых матчей нового сезона Премьер-Лиги, "Брайтон" в случае победы на "Селхерст Парк" в понедельник вечером вышел бы на чистое первое место.

Однако судьба распорядилась иначе. Гол Уилфрида Захи с пенальти в концовке первого тайма обеспечил "орлам" преимущество, которое они упустили только на исходе компенсированного времени, когда Нил Мопе перебросил мяч через голкипера — 1:1.

Эта ничья оставила "Брайтон" на шестом месте в Премьер-Лиге, однако отрыв от вершины составляет всего одно очко.

"Кристал Пэлас" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, Кристал Пэлас, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2021 00:05

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 28.09.2021 00:54 # hammersmith
    брайтон=пососалси. мда

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  2. zaeba1l 28.09.2021 00:42 # zaeba1l
    Турнир возглавляет Ливерпуль. Все остальные - свободны.

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