"Брайтон" упустил возможность возглавить Премьер-Лигу

"Брайтон" упустил возможность единолично возглавить Премьер-Лигу после шести туров, сыграв вничью в гостях у "Кристал Пэлас" — 1:1.

Выиграв четыре из пяти первых матчей нового сезона Премьер-Лиги, "Брайтон" в случае победы на "Селхерст Парк" в понедельник вечером вышел бы на чистое первое место.



Однако судьба распорядилась иначе. Гол Уилфрида Захи с пенальти в концовке первого тайма обеспечил "орлам" преимущество, которое они упустили только на исходе компенсированного времени, когда Нил Мопе перебросил мяч через голкипера — 1:1.



Эта ничья оставила "Брайтон" на шестом месте в Премьер-Лиге, однако отрыв от вершины составляет всего одно очко.



"Кристал Пэлас" — "Брайтон". Отчет о матче