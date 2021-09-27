Анри: "Эк здесь, чтобы остаться"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что сооснователь Spotify Даниэль Эк по-прежнему заинтересован в приобретении лондонского клуба.

Накануне Эк был замечен в компании Анри на трибунах "Эмирейтс" во время победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (3:1).



Ранее в этом году Эк получил отказ от Стэна Кроенке на свое предложение в 1.8 млрд. фунтов о покупке "Арсенала", однако Даниэль, заручившийся поддержкой легенд клуба вроде Анри, Патрика Виейра и Денниса Бергкампа, не собирается отступать и готов быть терпеливым.



"Для достижения цели тебе нужно, чтобы с другой стороны был какой-нибудь отклик. Пока этого не случилось, но мы и он (Эк) здесь, чтобы остаться".



"Поэтому давайте посмотрим, что произойдет. Пока же мы наслаждаемся вчерашней победой".



"В данный момент диалога нет, и у меня есть ощущение, что это будет длительный процесс. Я говорил об этом еще в мае. Я не знаю, сколько времени это займет".



"Но мы здесь, чтобы остаться", — заявил Анри в эфире Sky Sports.