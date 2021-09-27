Сака: "Если постоянно будем так играть, сможем завоевать трофеи"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака уверен, что "канониры" смогут выигрывать трофеи, если будут регулярно показывать футбол, как в дерби против "Тоттенхэма".

Накануне 20-летний Сака сыграл ключевую роль в победе "канониров" над "шпорами" (3:1), отметившись голом и результативной передачей.



Теперь Сака надеется, что дерби Северного Лондона не останется разовой вспышкой. Букайо хочет, чтобы его молодая команда так играла всегда.



"Мы можем достичь любых высот, и возраст не имеет значения. С возрастом приходит опыт, но этот состав уже обладает большим опытом, что помогает нам".



"У нас много мастерства и достаточно опыта, чтобы многого достичь. Мы собираемся двигаться матч за матчем, но если мы будем играть таким образом, мы сможем претендовать на трофеи".



"Если мы будем постоянно играть таким образом, у нас будут высокие шансы успешно провести этот сезон и завоевать какие-нибудь трофеи. Это только один матч — нам нужно делать то же самое каждую неделю".



"У нас возникает много хороших моментов, но нам нужно забивать больше голов. Вчера мы были гораздо хладнокровнее впереди, поэтому мы рады, но нам нужно делать это стабильно", — цитирует Сака Evening Standard.