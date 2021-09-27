Премьер-Лига не планирует играть матчи за рубежом
Премьер-Лига не планирует расширять сезон до 39 туров и играть матчи за рубежом.
По информации The Athletic, на прошлой неделе боссы клубов высшего дивизиона устроили очную встречу в Лондоне, чтобы обсудить проведение дополнительных матчей за рубежом для повышения привлекательности Премьер-Лиги в глобальном масштабе.
Данная идея не является чем-то новым. О добавлении еще одного тура, заграничного, много говорилось еще в 2008 году.
Однако Sky Sports уверяет, что на сей раз речь идет исключительно о предсезонных матчах, и расширение сезона Премьер-Лиги не предусматривается.
Клубы Премьер-Лиги просто хотят придать товарищеским матчам больше соревновательного духа, одновременно совмещая это с покорением новых рынков. Предсезонный турнир Asia Trophy является одним из успешных примеров этому.
27.09.2021 21:00
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Сколько Азия Трофи у клубов Англии?
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лишь бы денег заработать
только о прибыли думают, а качество футбола падает
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