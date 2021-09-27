Премьер-Лига не планирует играть матчи за рубежом

Бен Уайт и Харри Кейн Премьер-Лига не планирует расширять сезон до 39 туров и играть матчи за рубежом.

По информации The Athletic, на прошлой неделе боссы клубов высшего дивизиона устроили очную встречу в Лондоне, чтобы обсудить проведение дополнительных матчей за рубежом для повышения привлекательности Премьер-Лиги в глобальном масштабе.

Данная идея не является чем-то новым. О добавлении еще одного тура, заграничного, много говорилось еще в 2008 году.

Однако Sky Sports уверяет, что на сей раз речь идет исключительно о предсезонных матчах, и расширение сезона Премьер-Лиги не предусматривается.

Клубы Премьер-Лиги просто хотят придать товарищеским матчам больше соревновательного духа, одновременно совмещая это с покорением новых рынков. Предсезонный турнир Asia Trophy является одним из успешных примеров этому.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 27.09.2021 21:19 # naby-keita
    Сколько Азия Трофи у клубов Англии?
    1 лфк
    1 ттх
    0 чолсы
    0 мансиси

    (ответить)

  2. tursa 27.09.2021 21:08 # tursa
    лишь бы денег заработать
    только о прибыли думают, а качество футбола падает

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