Премьер-Лига не планирует играть матчи за рубежом

Премьер-Лига не планирует расширять сезон до 39 туров и играть матчи за рубежом.

По информации The Athletic, на прошлой неделе боссы клубов высшего дивизиона устроили очную встречу в Лондоне, чтобы обсудить проведение дополнительных матчей за рубежом для повышения привлекательности Премьер-Лиги в глобальном масштабе.



Данная идея не является чем-то новым. О добавлении еще одного тура, заграничного, много говорилось еще в 2008 году.



Однако Sky Sports уверяет, что на сей раз речь идет исключительно о предсезонных матчах, и расширение сезона Премьер-Лиги не предусматривается.



Клубы Премьер-Лиги просто хотят придать товарищеским матчам больше соревновательного духа, одновременно совмещая это с покорением новых рынков. Предсезонный турнир Asia Trophy является одним из успешных примеров этому.