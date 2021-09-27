Клопп не переживает насчет игры "Ливерпуля" в обороне

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не переживает насчет игры своей команды в обороне.

В минувшую субботу "Ливерпуль" сыграл феерический матч с "Брентфордом" (3:3), впервые с апрельского противостояния с "Реалом" в Лиге Чемпионов пропустив три гола.



При этом в пяти первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "красные" позволили своим соперникам забить только один мяч, однако три пропущенных от "пчел" гола не поколебали уверенность Клоппа в своих защитниках.



"Мы оборонялись не на своем высшем уровне, поэтому нам нужно это улучшить. Не нужно преувеличивать некоторые вещи, однако мы обязаны отреагировать".



"Это не тот момент, чтобы переживать, но мы поговорили об этом и знаем, что не можем допускать такого рода вещи. Мы разобрались с этим и должны показать это завтра".



"У нас тяжелая группа, и нам нельзя терять время даром", — цитирует Клоппа BBC.