Клопп не переживает насчет игры "Ливерпуля" в обороне
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не переживает насчет игры своей команды в обороне.
В минувшую субботу "Ливерпуль" сыграл феерический матч с "Брентфордом" (3:3), впервые с апрельского противостояния с "Реалом" в Лиге Чемпионов пропустив три гола.
При этом в пяти первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "красные" позволили своим соперникам забить только один мяч, однако три пропущенных от "пчел" гола не поколебали уверенность Клоппа в своих защитниках.
"Мы оборонялись не на своем высшем уровне, поэтому нам нужно это улучшить. Не нужно преувеличивать некоторые вещи, однако мы обязаны отреагировать".
"Это не тот момент, чтобы переживать, но мы поговорили об этом и знаем, что не можем допускать такого рода вещи. Мы разобрались с этим и должны показать это завтра".
"У нас тяжелая группа, и нам нельзя терять время даром", — цитирует Клоппа BBC.
27.09.2021 20:00
Просмотров: 529
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ван дейк и матип реально просрали матч, в моментах с голами просто стояли
надо разбирать
(ответить)
ну внатуре колбаса напропускала в последнем матче
как не в себя
конечно должны отреагировать, матипа надо было поменять на конате, тот привык играть с командами попроще
(ответить)
Просто с первого места не о чем переживать, пускай переживают те, кто нюхает жепу
(ответить)
26.09.2021 13:50 #
true-manc
Манчестер Сити:
> 1 пропущенный в 6 матчах
ливерпул:
>4 пропущенных в 6 матчах
Нормально так Рубенчик какает в рот переоцененный кучерявой шалаве ван дику, показывая, кто лучший защитник АПЛ
Кста, орнул со второго гола Брентфорда, когда эту кислорожую голландскую шлюху оттолкнули как мелкую осточертевшую бл*дину на вписке, хихихихи. И кто-то еще смеет ставить пафосного скузнявого министра привозов в один ряд с Рубенчиком, лол.
Источник: http://fapl.ru/posts/88568/?c=1
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий