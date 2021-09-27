Мата задумывается об уходе из "Юнайтед" в январе

Полузащитник Хуан Мата задумывается об уходе из "Манчестер Юнайтед" уже в январе.

В этом сезоне 33-летний Мата сыграл только 62 минуты, а на субботний матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" даже не попал в число запасных.



Как утверждает Manchester Evening News, этот сезон почти наверняка станет для Хуана последним в "Юнайтед", однако испанец будет открыт к смене клуба уже в январе, если к тому времени ситуация с игровым временем не улучшится.



Однако вылет из Кубка Лиги, а также поражение от "Янг Бойз" в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов не оставляют главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру больших возможностей для ротации состава.



Добавим, Мата выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Челси" за 37.1 млн. фунтов в январе 2014. Хуан выходил в стартовом составе "дьяволов" на победные финалы Кубка Англии в 2016 году, Кубка Лиги и Лиги Европы в 2017.