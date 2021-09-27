Мата задумывается об уходе из "Юнайтед" в январе
Полузащитник Хуан Мата задумывается об уходе из "Манчестер Юнайтед" уже в январе.
В этом сезоне 33-летний Мата сыграл только 62 минуты, а на субботний матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" даже не попал в число запасных.
Как утверждает Manchester Evening News, этот сезон почти наверняка станет для Хуана последним в "Юнайтед", однако испанец будет открыт к смене клуба уже в январе, если к тому времени ситуация с игровым временем не улучшится.
Однако вылет из Кубка Лиги, а также поражение от "Янг Бойз" в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов не оставляют главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру больших возможностей для ротации состава.
Добавим, Мата выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Челси" за 37.1 млн. фунтов в январе 2014. Хуан выходил в стартовом составе "дьяволов" на победные финалы Кубка Англии в 2016 году, Кубка Лиги и Лиги Европы в 2017.
27.09.2021 19:00
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Последние комментарии:
Хуян Вата, держат игрока который закончил карьеру после 2014....
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Эт кто такой
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пздц такой классный игрок был в челси, жалко, надо было валить ему после прихода моура, такая карьера могла сложиться..
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ого, он еще тут?
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