Алиссон, Александер-Арнольд и Робертсон стали вице-капитанами "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что голкипер Алиссон и защитники Трент Александер-Арнольд с Энди Робертсоном были выбраны партнерами по команде на роль вице-капитанов.

Позиции Джордана Хендерсона как капитана "красных" по-прежнему незыблемы, а вот среди его заместителей на этот сезон Клопп решил кое-что изменить.



В прошлом сезоне у "Ливерпуля" было три выбранных игроками вице-капитана: Джеймс Милнер, Виргил Ван Дейк и покинувший клуб Джорджиньо Вейналдум.



Вместо того, чтобы просто заменить Вейналдума, Клопп решил расширить капитанскую группу, на пресс-конференции перед матчем Лиги Чемпионов против "Порту" огласив результаты голосования.



"Те трое игроков остались в капитанской группе, и посредством голосования мы добавили к ним еще трех. Под теми тремя я имею ввиду Хендо, Милли и Вирджа. А больше всего голосов получили Трент, Роббо и Алиссон Бекер".



"В прошлом сезоне, как вы знаете, у нас возникали с этим проблемы время от времени, потому что у нас было так много травм. Бывало так, что у нас не оставалось никого из капитанской группы, поэтому я подумал, что имеет смысл ее слегка расширить. Так мы и поступили", — цитирует Клоппа Goal.