Гвардиола не знает, как остановить Месси и компанию
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что не знает, как остановить нападающих ПСЖ в лице Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара.
Во вторник вечером "Сити" встретится в Париже с командой Маурисио Почеттино, которую "горожане" выбили из Лиги Чемпионов с полуфинальной стадии в прошлом сезоне.
С тех пор ПСЖ совершил ряд громких приобретений, включая бывшего подопечного Гвардиолы по "Барселоне" Месси, и Хосеп заранее снимает шляпу перед звездной тройкой нападения соперника.
"Как остановить Месси, Мбаппе и Неймара? Я не знаю. Я не знаю, что мы такого должны сделать, чтобы остановить их, учитывая уровень их мастерства. Я честно признаю это".
"Они так хороши. Все вместе они обладают таким талантом, что взять их под контроль чрезвычайно сложно".
"На протяжении многих лет ПСЖ обладает исключительными игроками и тренерами топ-уровня. Они сражаются на победу во французской лиге, кубках и Европе".
"Мы четко понимаем, насколько сложно это будет. Мы знаем, насколько они хороши индивидуально и коллективно, но мы постараемся".
"Думаю, такого рода игрок (Месси) говорит сам за себя. Месси говорит сам за себя, и не нужно слов, чтобы описать его. Его достижения исключительны", — цитирует Гвардиолу ESPN.
27.09.2021 17:00
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Последние комментарии:
Как меня зае6али все, кто пропагандирует войну. Отправить бы политиков самих воевать.
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Топ 3 голливудских фильма в 21 веке:
3.Эффект бабочки (2004)
2.Человек паук 2 (2004)
1.Бесславные ублюдки (2009)
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Игры разумы от КОРОЛЯ!!!
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Нежный вход с зади
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Пользователям YouTube отныне запрещено оспаривать итоги выборов. Но, конечно, не во всех странах, а только в демократических. Нельзя ставить под сомнение итоги абсолютно всех выборов в США, а также прошедших парламентских выборов в Германии.
При этом цензоры видеохостинга предусмотрительно дописали, что список может дополняться. Критерии выборов, которым пользователь YouTube должен слепо доверять, не называются, но, судя по всему, в него постепенно войдут все западные демократии «со свободой слова».
Пока неизвестно, опубликует ли корпорация полный список стран, выборы в которых можно критиковать, чтобы пользователь уже не путался постоянно, а просто следовал указаниям администрации видеохостинга.
Это для тех кто не понимает, почему в США местных Навальных нет. Они есть, просто они либо мертвы( Джон Макафи), либо сидят( Ассанж, Сноуден), либо не могут даже пикнуть, вот из за таких законов как выше
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Медведь хрюкает, хохол идёт!
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Полузащитник Родри сказал, что «Манчестер Сити» показал, что может победить лучших в этом сезоне после заслуженной победы со счетом 1:0 над «Челси» в субботу.
Габриэль Жезус забил решающий гол, когда «Сити» отомстил команде Томаса Тухеля, которая обыграла их в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне.
«Еще рано, но самое главное, что мы продолжаем совершенствоваться с каждым днем», - сказал он.
«Мы показали себе, что можем вернуться на большие стадионы и можем конкурировать с этими ребятами, и мы победили их».
«Три очка являются очень важными, и нам нужно продолжать идти вперед. В последней игре (против «Саутгемптона») мы потеряли два очка».
«Матч с «Челси» был своего рода финалом».
Вот о чем я... Они как на финал настраиваются. А пенсы на прогулку вышли против сучек)
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Завтра всос от ПСЖ... дакуя сил отдали против ИМПЕРАТОРОВ! теперь пора всосов :)
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выпускай фернандиньо с косой, и будет тебе счастье. перекосит всех.
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У Гвардиолы по сути главное достижение в карьере, то что он тренил несколько сезонов основу Барселоны Месси.
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Только Иисусу и Мухаммеду удалось забить ИМПЕРАТОРАМ в этом сезоне.Простым смертным ворота Челси распечатать не суждено!
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Да ладно.. Не было у Сити ЛЧ и еще долго не будет. Не беда. Сливайся сразу с турнира.
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Атлетов в футболе, помимо Анальдо полно :
Левандовски, Ибрагимович, Холланд,даже дельфин Салах.А таких как Лионель нет,он единственный и неповторимый.
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Матчей проиграно после смены клуба :
Анальдо - 2
Месси - 0
Вот поэтому Лео величайший игрок в истории футбола,а гелевый лох просто пустышка на его фоне.Как был всю карьеру в роли догоняющего,так и останется,ибо Месси недосягаем.
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В ЧФ отлично знают) Вымученные победы над всякими Метцами и Монпелье. Опять этот гандон нагнетает, чтобы выйграть. Но тут даже этого не требуется ПСЖ настолько мёртвый, что вряд ли вообще забьёт.
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Не заебался он этого трупа в яйца целовать
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Ирония высшего уровня:
- Месси, Неймара и Мбаппе тренирует Почеттино
- Моуриньо в это время тренирует Шоморудова
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Да уж, это не синяя помойка чолси, которую можно и с закрытыми глазами обоссать, что и сделали КОРОЛИ в субботу.
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Лукавит КОРОЛЬ, уже неоднократно сцали на е6альники этим мешкам из Парижа, последний раз прошлой весной.
КОРОЛИ!!!
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Аахахах ну и король днищный, брюгге как-то остановил же, а он не знает
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