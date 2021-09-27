Гвардиола не знает, как остановить Месси и компанию

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что не знает, как остановить нападающих ПСЖ в лице Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара.

Во вторник вечером "Сити" встретится в Париже с командой Маурисио Почеттино, которую "горожане" выбили из Лиги Чемпионов с полуфинальной стадии в прошлом сезоне.



С тех пор ПСЖ совершил ряд громких приобретений, включая бывшего подопечного Гвардиолы по "Барселоне" Месси, и Хосеп заранее снимает шляпу перед звездной тройкой нападения соперника.



"Как остановить Месси, Мбаппе и Неймара? Я не знаю. Я не знаю, что мы такого должны сделать, чтобы остановить их, учитывая уровень их мастерства. Я честно признаю это".



"Они так хороши. Все вместе они обладают таким талантом, что взять их под контроль чрезвычайно сложно".



"На протяжении многих лет ПСЖ обладает исключительными игроками и тренерами топ-уровня. Они сражаются на победу во французской лиге, кубках и Европе".



"Мы четко понимаем, насколько сложно это будет. Мы знаем, насколько они хороши индивидуально и коллективно, но мы постараемся".



"Думаю, такого рода игрок (Месси) говорит сам за себя. Месси говорит сам за себя, и не нужно слов, чтобы описать его. Его достижения исключительны", — цитирует Гвардиолу ESPN.