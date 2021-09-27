Невилл надеется, что Смит-Роу и Сака не повторят участь Алли

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что затянувшийся спад полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли должен стать предупреждением для талантливой молодежи "Арсенала" в лице Эмиля Смит-Роу и Букайо Сака.

Накануне Смит-Роу и Сака сыграли ключевую роль в победе "канониров" над "Тоттенхэмом" со счетом 3:1. В этом же матче Алли был заменен уже после позорных для "шпор" 45 минут.



Невилл шокирован тем, что происходит с Деле в последние годы, и надеется, что воспитанники "Арсенала" не повторят участь 25-летнего англичанина.



"Наблюдать за Смит-Роу и Сака было одно удовольствие. Все, чего "Тоттенхэму" не хватало, у этих двоих было в избытке".



"Но если им нужен предупреждающий знак, пусть посмотрят на Деле Алли. Я пересекался с ним в сборной Англии три или четыре года назад, и тогда я бы сказал, что он станет одним из лучших полузащитников, что когда-либо производила на свет эта страна".



"У него было все. И посмотрите на него теперь. Сегодня его заменили в перерыве, и он был тенью себя прежнего в плане прилежности и трудолюбия. Еще в прошлом году я говорил, что ему нужна встряска, но прежде всего он должен разобраться в себе", — сообщил Невилл в эфире.