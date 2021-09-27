Жиру: "Решение уйти из "Челси" было очевидным"

Нападающий "Милана" Оливье Жиру объяснил, почему он решил покинуть "Челси" минувшим летом.

В середине июля — задолго до того, как обзавестись Ромелу Лукаку — "Челси" продал Жиру в "Милан".



Оливье провел на "Стэмфорд Бридж" три с половиной года, выиграв с "синими" Кубок Англии, Лигу Европы и Лигу Чемпионов.



34-летний француз признается, что решение покинуть лондонский клуб было для него эмоциональным, но в то же время очевидным, учитывая дефицит игровой практики в концовке сезона.



"Мне нравилась Премьер-Лига, на в какой-то момент мне нужно было принять решение".



"Я сказал Тухелю, что последние три месяца были слишком сложными".



"Решение уйти из "Челси" было очевидным. Наше расставание было очень эмоциональным для меня, учитывая все пережитые вместе моменты. Некоторые из них были хорошими, другие — не очень, но мы выиграли три больших трофея вместе", — сообщил Жиру Telefoot.