О'Хара: "Мы сделали так, что "Арсенал" выглядел как "Барселона"

Тоттенхэм Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара раскритиковал игру "шпор" в первом тайме дерби против "Арсенала".

"Арсенал" в доминирующей манере провел первый тайм воскресного матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс", огорчив команду Нуну Эшпириту Санту тремя голами.

О'Хара шокирован тем, насколько слабо сыграл "Тоттенхэм". По мнению Джейми, "канониры" выглядели так хорошо в первые 45 минут только благодаря своему сопернику.

"Это был позор. Это было так плохо. Я еще никогда не видел, чтобы мы так плохо играли первые 45 минут. Я не знаю, о чем думал Нуну, он полностью ошибся. "Арсенал" просто сбил нас с ног".

Мы сделали так, что они выглядели как "Барселона". Мы сделали так, что Эдегор выглядел как Зидан. Мы так сильно ошиблись в выборе тактике. В этот первый тайм мне было стыдно от того, что я фанат "Тоттенхэма".

"У "Арсенала" весьма посредственная команда. Просто мы заставили их выглядеть так хорошо", — сообщил О'Хара talkSPORT.


Метки Арсенал, О'Хара, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2021 14:00

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  1. gerrard08 27.09.2021 15:24 # gerrard08
    Доставляет как будучи каличем который и 50 матчей не сыграл за шпор пиздит аки легенда)

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  2. tursa 27.09.2021 14:06 # tursa
    ну и унижение

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  3. yamateh 27.09.2021 14:01 # yamateh
    То есть беспомощной?

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