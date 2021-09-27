О'Хара: "Мы сделали так, что "Арсенал" выглядел как "Барселона"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара раскритиковал игру "шпор" в первом тайме дерби против "Арсенала".

"Арсенал" в доминирующей манере провел первый тайм воскресного матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс", огорчив команду Нуну Эшпириту Санту тремя голами.



О'Хара шокирован тем, насколько слабо сыграл "Тоттенхэм". По мнению Джейми, "канониры" выглядели так хорошо в первые 45 минут только благодаря своему сопернику.



"Это был позор. Это было так плохо. Я еще никогда не видел, чтобы мы так плохо играли первые 45 минут. Я не знаю, о чем думал Нуну, он полностью ошибся. "Арсенал" просто сбил нас с ног".



Мы сделали так, что они выглядели как "Барселона". Мы сделали так, что Эдегор выглядел как Зидан. Мы так сильно ошиблись в выборе тактике. В этот первый тайм мне было стыдно от того, что я фанат "Тоттенхэма".



"У "Арсенала" весьма посредственная команда. Просто мы заставили их выглядеть так хорошо", — сообщил О'Хара talkSPORT.