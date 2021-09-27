Рэшфорд близок к возобновлению контактных тренировок

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд надеется получить разрешение приступить к командным тренировкам.

23-летний Рэшфорд еще не сыграл ни минуты в этом сезоне, в прошлом месяце перенеся операцию на плече.



Изначально ожидалось, что восстановление Маркуса займет три месяца, однако англичанин может вернуться в строй раньше.



"В пятницу я увижусь с доктором для консультации. Если все хорошо, я получу зеленый свет, чтобы приступить к контактным тренировкам", — пишет Рэшфорд в твиттере.



Добавим, в прошлом сезоне Маркус забил 21 гол за "красных дьяволов" во всех соревнованиях.