6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 27 сентября, поединком "Кристал Пэлас" и "Брайтона" завершится 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — БРАЙТОН 22:00 Онлайн-трансляция



В это сложно поверить, но в случае победы "Брайтон" станет единоличным лидером Премьер-Лиги. "Чайки" выиграли четыре из пяти своих матчей в новом сезоне, причем в этих пяти позволили соперникам нанести только 13 ударов по своим воротам (только у "Манчестер Сити" этот показатель лучше — 6).



"Кристал Пэлас" в этом сезоне меньше всех в Премьер-Лиге бьет по чужим воротам — только 11 в створ. Играя по понедельникам, "орлы" одержали только одну победу в 12 последних матчах Премьер-Лиги — 2:1 против "Брайтона" в феврале.



"Пэлас" ни разу не уступил в четырех последних встречах с "Брайтоном" в рамках чемпионата. "Чайки" не проигрывали в трех своих последних выездах на "Селхерст Парк".



Из лазарета "Пэлас" вернулся Джеффри Шлюпп, но Эберечи Эзе и Натан Фергюсон все еще вне игры.



"Брайтону" предстоит оценить состояние Ива Биссума, Алексиса Макаллистера и Энока Мвепу. Паскаль Гросс переболел COVID-19. Адам Уэбстер вернется после международного перерыва.