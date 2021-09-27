6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 27 сентября, поединком "Кристал Пэлас" и "Брайтона" завершится 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс матча.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — БРАЙТОН 22:00 Онлайн-трансляция
В это сложно поверить, но в случае победы "Брайтон" станет единоличным лидером Премьер-Лиги. "Чайки" выиграли четыре из пяти своих матчей в новом сезоне, причем в этих пяти позволили соперникам нанести только 13 ударов по своим воротам (только у "Манчестер Сити" этот показатель лучше — 6).
"Кристал Пэлас" в этом сезоне меньше всех в Премьер-Лиге бьет по чужим воротам — только 11 в створ. Играя по понедельникам, "орлы" одержали только одну победу в 12 последних матчах Премьер-Лиги — 2:1 против "Брайтона" в феврале.
"Пэлас" ни разу не уступил в четырех последних встречах с "Брайтоном" в рамках чемпионата. "Чайки" не проигрывали в трех своих последних выездах на "Селхерст Парк".
Из лазарета "Пэлас" вернулся Джеффри Шлюпп, но Эберечи Эзе и Натан Фергюсон все еще вне игры.
"Брайтону" предстоит оценить состояние Ива Биссума, Алексиса Макаллистера и Энока Мвепу. Паскаль Гросс переболел COVID-19. Адам Уэбстер вернется после международного перерыва.
27.09.2021 12:00
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Последние комментарии:
1x - железобетон
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КРИСТАЛ ПЕЛАС ВПЕРЕД!!! КОРОЛИ ЛОНДОНА!!!
Администрация уважает нашу команду и создала отдельную новость под наш матч!!!
ПЕЛАС КОМОНЕ!!!
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С децтства за Брайтон!
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Удачи Брайтону. Тем интереснее будет.
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