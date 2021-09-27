Невилл: "МЮ играет недостаточно хорошо, чтобы выиграть Премьер-Лигу"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил уверенность, что "Манчестер Юнайтед" не выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне.

В минувшую субботу против "Астон Виллы" подопечные Оле Гуннара Сульшера потерпели свое третье поражение в четырех последних матчах во всех соревнованиях.



По мнению Невилла, "Юнайтед", при всем своем индивидуальном мастерстве, до сих пор не стал командой, и именно этим должен заняться главный тренер.



"Я говорил это, когда они побеждали, даже когда Роналду забивал. Я говорил, что они недостаточно хорошо играют как команда, чтобы выиграть эту лигу. Их командный футбол недостаточно хорош".



"Думаю, тебе нужно оставаться одним целым и с мячом, и без мяча. А когда ты проявляешь себя только моментами, какой-нибудь из этих моментов в определенных матчах обернется не в твою пользу".



"Я смотрю на "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" и вижу команды. Они показывают командную игру. Я бы не сказал, что "Юнайтед" этого никогда не делает, но теперь Оле должен превратить "Юнайтед" в команду", — сообщил Невилл в своем подкасте.