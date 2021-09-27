Гвардиола: "Бернарду вернулся на уровень лучшего игрока в Англии"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что полузащитник Бернарду Силва вернулся на уровень "лучшего игрока в Англии".

Силва неважно провел прошлый сезон и летом был настроен покинуть "Сити", что лично подтвердил Гвардиола в августе.



Однако Бернарду остался и на старте новой кампании демонстрирует блестящий футбол, в минувшую субботу поспособствовав победе 0:1 над "Челси". Гвардиола предельно рад, что может рассчитывать на 27-летнего португальца.



"Против "Норвича" он сыграл исключительно, против "Арсенала" он сыграл исключительно, против "Саутгемптона" он сыграл наравне с командой".



"Для меня не стало сюрпризом, как хорошо он сыграл против "Челси". Как много раз мы это видели?"



"Он стал невероятным приобретением для нас, потому что он невероятный игрок. Я никогда не забуду наш второй титул Премьер-Лиги, когда мы набрали 98 очков, а он был лучшим игроком в Англии".



"Он всего лишь был номинирован на награду, но был лучшим. После того сезона у него случился спад, но сейчас он вернулся на прежний уровень, и надеюсь, он сможет помочь нам".



"Если в конце концов он захочет и решит уйти, я лишь скажу, что клуб, которому достанется Бернарду, получит одного из лучших игроков в мире", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.