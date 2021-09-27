Гвардиола: "Бернарду вернулся на уровень лучшего игрока в Англии"

Бернарду Силва Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что полузащитник Бернарду Силва вернулся на уровень "лучшего игрока в Англии".

Силва неважно провел прошлый сезон и летом был настроен покинуть "Сити", что лично подтвердил Гвардиола в августе.

Однако Бернарду остался и на старте новой кампании демонстрирует блестящий футбол, в минувшую субботу поспособствовав победе 0:1 над "Челси". Гвардиола предельно рад, что может рассчитывать на 27-летнего португальца.

"Против "Норвича" он сыграл исключительно, против "Арсенала" он сыграл исключительно, против "Саутгемптона" он сыграл наравне с командой".

"Для меня не стало сюрпризом, как хорошо он сыграл против "Челси". Как много раз мы это видели?"

"Он стал невероятным приобретением для нас, потому что он невероятный игрок. Я никогда не забуду наш второй титул Премьер-Лиги, когда мы набрали 98 очков, а он был лучшим игроком в Англии".

"Он всего лишь был номинирован на награду, но был лучшим. После того сезона у него случился спад, но сейчас он вернулся на прежний уровень, и надеюсь, он сможет помочь нам".

"Если в конце концов он захочет и решит уйти, я лишь скажу, что клуб, которому достанется Бернарду, получит одного из лучших игроков в мире", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2021 10:00

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  1. chelsiukpro 27.09.2021 12:30 # chelsiukpro
    Так кидануть обменять парня хотел лысый .. а теперь уже по другому запел!

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  2. manutd-20champ 27.09.2021 10:34 # manutd-20champ
    только забыл сказать что в нём хорошего.

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  3. slash-lfc 27.09.2021 10:31 # slash-lfc
    КОРОЛЬ!!!

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  4. naby-keita 27.09.2021 10:25 # naby-keita
    7 матчей
    1 гол
    1 ассист

    "лючий игрок в Англи", "Ко-ко-ко"

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  5. mancityman 27.09.2021 10:20 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  6. electric 27.09.2021 10:19 # electric
    БАРОН!!!

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  7. true-manc 27.09.2021 10:02 # true-manc
    Это правда.

    КОРОЛИ!!!

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