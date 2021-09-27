Гвардиола: "Бернарду вернулся на уровень лучшего игрока в Англии"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что полузащитник Бернарду Силва вернулся на уровень "лучшего игрока в Англии".
Силва неважно провел прошлый сезон и летом был настроен покинуть "Сити", что лично подтвердил Гвардиола в августе.
Однако Бернарду остался и на старте новой кампании демонстрирует блестящий футбол, в минувшую субботу поспособствовав победе 0:1 над "Челси". Гвардиола предельно рад, что может рассчитывать на 27-летнего португальца.
"Против "Норвича" он сыграл исключительно, против "Арсенала" он сыграл исключительно, против "Саутгемптона" он сыграл наравне с командой".
"Для меня не стало сюрпризом, как хорошо он сыграл против "Челси". Как много раз мы это видели?"
"Он стал невероятным приобретением для нас, потому что он невероятный игрок. Я никогда не забуду наш второй титул Премьер-Лиги, когда мы набрали 98 очков, а он был лучшим игроком в Англии".
"Он всего лишь был номинирован на награду, но был лучшим. После того сезона у него случился спад, но сейчас он вернулся на прежний уровень, и надеюсь, он сможет помочь нам".
"Если в конце концов он захочет и решит уйти, я лишь скажу, что клуб, которому достанется Бернарду, получит одного из лучших игроков в мире", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
27.09.2021 10:00
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Так кидануть обменять парня хотел лысый .. а теперь уже по другому запел!
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только забыл сказать что в нём хорошего.
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КОРОЛЬ!!!
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7 матчей
1 гол
1 ассист
"лючий игрок в Англи", "Ко-ко-ко"
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КОРОЛИ!!!
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БАРОН!!!
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Это правда.
КОРОЛИ!!!
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