Льорис: "Арсенал" нас раздавил"

Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис признал, что его команда была "раздавлена" "Арсеналом" в дерби Северного Лондона.

Накануне Льорис провел свое 19-е за карьеру дерби Северного Лондона, уже в первом тайме пропустив три гола.



После поражения 3:1 Уго признал превосходство "канониров", но и нашел утешение в лице прогресса "шпор" после перерыва.



"Мы полностью утратили контроль над игрой в первом тайме. Нас раздавили, а затем мы хорошо отреагировали".



"Это разочаровывает и очень расстраивает. В данный момент нам нужно сплотиться и не опускать руки. Игроки подготовились к матчу, но мы слегка упустили контроль над игрой. Наш баланс в центре поля был нарушен".



"Когда пропускаешь по три гола в трех матчах лиги подряд, нельзя скрывать проблемы. Но мы профессионалы. Впереди еще длинный путь. Нам нужно сохранять спокойствие", — сообщил Льорис Sk Sports.