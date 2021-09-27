Невилл раскритиковал форму Кейна и Сона
Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что нападающие "Тоттенхэма" Харри Кейн и Сон Хен Мин выглядят бледной тенью относительно своего обычного состояния.
Накануне Кейн и Сон не смогли уберечь свою команду от поражения 3:1 в дерби против "Арсенала". И хотя Харри имел несколько моментов, Невилл убежден, что капитан сборной Англии не в порядке после летней саги с несостоявшимся переходом в "Манчестер Сити".
"Кейн не выглядит счастливым. Они использовали длинные забросы, пытаясь доставить до него мяч, но Харри просто не был похож на себя".
"Кажется, на него все еще давит то, что случилось летом. Он мог забить два или три гола сегодня и заработать пенальти, но он просто не был собой".
"Точно так же и Сон не выглядит счастливым. Это не так, что я выделяю одного Кейна. Сон и Кейн выглядят детьми, которым лопнули воздушные шарики на празднике. Так это кажется со стороны".
"Мы говорим о двух больших игроках "Тоттенхэма". Они должны делать разницу, когда дела команды идут неважно. На кого "Тоттенхэм" будет полагаться, если не на них?"
"Они выглядят как группа расстроенных игроков, которым жалко себя. Настало время показать себя профессионалами. Харри Кейн и другие должны сделать шаг вперед и показать, что на них можно рассчитывать", — сообщил Невилл в эфире.
27.09.2021 08:00
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Леви аут. Команда пережила свой лучший отрезок за последние 30 лет, но тем не менее нужны свежие головы и мотивированные люди.
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сона в баварию, кейна в мс
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Не могу не согласиться. Кейн выглядит безучастным. Насчет Сона я бы так не сказал, но Сонни просто сейчас не в той форме что бы решать судьбу матчей. Я думаю то что происходит с Кейном, вся эта история, повлияло на командный дух. А Нуну не выглядит пока тем человеком который имеет план как снова научить команду играть в привлекательный футбол после той ямы куда нас загнал Жузе.
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зачем им это делать? команда валится в тартарары. если они продолжат играть на своем привычном уровне, то их вряд ли отпустят, а им давно уже пора. переросли они Шпоры давным давно. Леви не смог поднять Тоттнм на более высокий уровень и не сумел вовремя запустить процесс смены поколений. теперь закономерный итог - стремительный спад.
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