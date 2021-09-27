Артета "весьма обеспокоен" травмой Джаки
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил обеспокоенность по поводу травмы полузащитника Гранита Джаки.
Отбыв трехматчевую дисквалификацию, Джака вернулся в стартовый состав "Арсенала" на дерби против "Тоттенхэма" в воскресенье и помог "канонирам" одержать яркую победу 3:1.
Однако на 81-й минуте Артете пришлось снять Джаку с игры. Гранит сильно ушиб колено в столкновении с Лукасом Моурой, и теперь "Арсенал" с чувством тревоги ожидает новостей от своих докторов.
"К сожалению, он травмировался. Я весьма обеспокоен, потому что в данный момент он выглядит неважно", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".
27.09.2021 07:00
Просмотров: 869
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
И на хрена это. Имбицил нужен? Без него команда лучше играет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий