Артета "весьма обеспокоен" травмой Джаки

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил обеспокоенность по поводу травмы полузащитника Гранита Джаки.

Отбыв трехматчевую дисквалификацию, Джака вернулся в стартовый состав "Арсенала" на дерби против "Тоттенхэма" в воскресенье и помог "канонирам" одержать яркую победу 3:1.



Однако на 81-й минуте Артете пришлось снять Джаку с игры. Гранит сильно ушиб колено в столкновении с Лукасом Моурой, и теперь "Арсенал" с чувством тревоги ожидает новостей от своих докторов.



"К сожалению, он травмировался. Я весьма обеспокоен, потому что в данный момент он выглядит неважно", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".