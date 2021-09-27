Диаш хочет, чтобы Месси сыграл против "Сити"

Лионель Месси Защитник "Манчестер Юнайтед" Рубен Диаш надеется, что нападающий Лионель Месси сыграет против его команды в ближайший вторник.

Из-за травмы Месси пропустил матч Лиги 1 против "Монпелье" на выходных, что ставит под вопрос его участие в предстоящем сражении с "Сити" в Лиге Чемпионов.

Однако Диаш предпочел бы, чтобы Месси сыграл во вторник. Рубену хочется испытать себя против лучших.

"Месси — феноменальный игрок, и ты, будучи профессионалом, хочешь играть против соперников с такого рода именами".

"Будь то Месси, Мбаппе, Неймар или Икарди, ПСЖ в любом случае сыграет сильным составом. Это будет тяжелое испытание, и именно по этой причине каждый находится в предвкушении матча".

"Они получили усиление на всех участках поля, совершив великолепные приобретения летом. Это будет другое испытание, нежели против них в прошлом году".

"Они уже несколько лет являются одной из сильнейших команд в Европе. Игроки вроде Рамоса и Месси добавят им победного духа, но когда мы играли против них в прошлом сезоне, они уже обладали Неймаром, Мбаппе и Ди Марией", — цитирует Диаша Manchester Evening News.


Метки Диаш, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Месси, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2021 06:00

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  1. true-manc 27.09.2021 08:31 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. kaban4eek 27.09.2021 07:43 # kaban4eek
    Диаш за мю играет? вы хотя бы читаете перед тем, как опубликовать?!

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