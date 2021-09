Смит-Роу: "Лучший день в моей жизни"

Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу назвал победу 3:1 над "Тоттенхэмом" лучшим днем в своей жизни.

Именно 21-летний Смит-Роу открыл счет в воскресном дерби Северного Лондона, из центра штрафной пробив после паса от Букайо Сака.



Также Эмиль отметился результативной передачей на своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга и был признан лучшим игроком матча.



Будучи воспитанником "Арсенала", Смит-Роу испытывает непередаваемые ощущения от победы над заклятым врагом, но призывает "канониров" не расслабляться.



"Это, наверное, лучший день в моей жизни. Я всегда мечтал об этом дне, когда забью за "Арсенал" против "Тоттенхэма". Я никогда не чувствовал себя лучше, учитывая то, что сегодня здесь была моя семья".



"Мне кажется, сегодня мы так упорно трудились. Старт сезона выдался тяжелым. Мне кажется, в данный момент наши дела идут очень хорошо, но нам нельзя расслабляться", — сообщил Смит-Роу Sky Sports.





Best day of my life! pic.twitter.com/kAoOgoo9QK