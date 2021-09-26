Нуну: "Мы были недостаточно хороши"

Наставник "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту провел неутешительный итог насчет игры своей команды в дерби против "Арсенала".

В воскресенье "Тоттенхэм" потерпел свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге, третий раз подряд пропустив три гола.



Нуну признает, что "шпоры" провалили первый тайм, и теперь хочет докопаться до корня проблем.



"Мы были недостаточно хороши, а "Арсенал" провел хороший матч. Это всегда сложно, когда пропускаешь быстрый гол. Нам не удавалось контролировать игру".



"Мы неважно начали и очень плохо провели первый тайм. Против "Челси" мы были хороши в первом тайме, но сегодня было наоборот. Нам не удалось реализовать свой план на игру правильным образом".



"Нужно отдать должное "Арсеналу", потому что они были агрессивнее и сильнее".



"Я сосредоточен на том, чтобы помочь нам принимать правильные решения. Мы учимся в каждый момент времени. Мы пытаемся кое-что создать здесь. Сегодня было много плохого, но и много хорошего", — сообщил Нуну BBC.