Нуну: "Мы были недостаточно хороши"

Нуну Эшпириту Санту Наставник "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту провел неутешительный итог насчет игры своей команды в дерби против "Арсенала".

В воскресенье "Тоттенхэм" потерпел свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге, третий раз подряд пропустив три гола.

Нуну признает, что "шпоры" провалили первый тайм, и теперь хочет докопаться до корня проблем.

"Мы были недостаточно хороши, а "Арсенал" провел хороший матч. Это всегда сложно, когда пропускаешь быстрый гол. Нам не удавалось контролировать игру".

"Мы неважно начали и очень плохо провели первый тайм. Против "Челси" мы были хороши в первом тайме, но сегодня было наоборот. Нам не удалось реализовать свой план на игру правильным образом".

"Нужно отдать должное "Арсеналу", потому что они были агрессивнее и сильнее".

"Я сосредоточен на том, чтобы помочь нам принимать правильные решения. Мы учимся в каждый момент времени. Мы пытаемся кое-что создать здесь. Сегодня было много плохого, но и много хорошего", — сообщил Нуну BBC.


Метки Арсенал, Тоттенхэм, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 565

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. drogba11cool 26.09.2021 23:20 # drogba11cool
    Два середняка сыграли, а столько внимания ухахаха

    (ответить)

  2. jirrort 26.09.2021 23:06 # jirrort
    На выход!Ты подвёл весь Азербайджан!

    (ответить)

  3. hunter022 26.09.2021 23:05 # hunter022
    В следующем матче провалят оба тайма

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: