Нуну: "Мы были недостаточно хороши"
Наставник "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту провел неутешительный итог насчет игры своей команды в дерби против "Арсенала".
В воскресенье "Тоттенхэм" потерпел свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге, третий раз подряд пропустив три гола.
Нуну признает, что "шпоры" провалили первый тайм, и теперь хочет докопаться до корня проблем.
"Мы были недостаточно хороши, а "Арсенал" провел хороший матч. Это всегда сложно, когда пропускаешь быстрый гол. Нам не удавалось контролировать игру".
"Мы неважно начали и очень плохо провели первый тайм. Против "Челси" мы были хороши в первом тайме, но сегодня было наоборот. Нам не удалось реализовать свой план на игру правильным образом".
"Нужно отдать должное "Арсеналу", потому что они были агрессивнее и сильнее".
"Я сосредоточен на том, чтобы помочь нам принимать правильные решения. Мы учимся в каждый момент времени. Мы пытаемся кое-что создать здесь. Сегодня было много плохого, но и много хорошего", — сообщил Нуну BBC.
26.09.2021 23:00
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