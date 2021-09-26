Артета посвятил победу в дерби фанатам "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посвятил победу над "Тоттенхэмом" фанатам своего клуба.

Провалив старт нового сезона Премьер-Лиги, затем "Арсенал" одержал три победы подряд, включая 3:1 в дерби Северного Лондона в воскресенье.



Артета благодарен фанатам, которые поддерживали "канониров" в сложные времена, а от своей команды требует чаще демонстрировать такой футбол.



"Эта победа — для фанатов. Они поддерживали нас, когда мы в этом нуждались. Мы очень сильно и целеустремленно начали матч. Во втором таймы мы делали то, что нужно было делать".



"Нам просто нужно, чтобы каждый оставался здоровым, потому что нам потребуются все игроки. Это было ровно то сочетание опыта и молодости, как нам и нужно".



"Это особенный день. Сегодня был просто один пример того, что мы хотим делать. Однако мы должны быть стабильны", — сообщил Артета Sky Sports.