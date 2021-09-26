Невилл: "Тоттенхэм" выглядел как горстка обреченных"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал игру "Тоттенхэма" в первом тайме матча против "Арсенала".

В воскресенье "Тоттенхэм" проиграл дерби Северного Лондона со счетом 3:1, все три своих гола пропустив еще до перерыва.



В первом тайме "Арсенал" просто доминировал над своими соседями, и Невилл признает, что много лет не видел такого плохого футбола, как в исполнении "шпор".



"Тоттенхэм" выглядит как горстка обреченных. Они выглядят как команда, которая не верит в свой план. Они выглядят сонными. В первые 10 минут "Тоттенхэм" просто лупил мяч вперед в никуда. Я не видел такого в Премьер-Лиге 15 лет".



"Такое впечатление, что они забыли, как нужно играть. У них нет идей, как взламывать этот глубоко расположившийся "Арсенал", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.