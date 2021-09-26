Тони Адамс рассказал, что его звали в тренерский штаб "Саутгемптона"

Джейдон Санчо Легенда "Арсенала" Тони Адамс признался, что два года назад ему предложили тренерскую работу в "Саутгемптоне".

В августе 2019 главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль внезапно лишился своего ассистента Данни Реля, которого переманила "Бавария".

Занять освободившееся место было предложено Адамсу, который не тренирует с короткого периода в "Гранаде" в 2017 году, однако из этого ничего не вышло.

"Ральф позвонил мне пару лет назад... Я едва перенес операцию на колене".

"Его ассистент едва ушел, и он позвонил мне, чтобы попросить помочь ему в "Саутгемптоне", — заявил Адамс в воскресном эфире Sky Sports, после чего был перебит и не успел объяснить, почему его назначение не состоялось.


Метки Адамс, Саутгемптон, тренеры, Хазенхюттль

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 122



Поиск: