"Арсенал" и "Тоттенхэм" заинтересованы в аренде Коутиньо

"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы сойтись в битве за племейкера "Барселоны" Филиппе Коутиньо в зимнее трансферное окно.

Вернувшись в строй после травмы, пока Коутиньо сыграл лишь 82 минуты за "Барселону" в этом сезоне Ла Лиги.



При этом Филиппе остается одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Ноу Камп", и испытывающая колоссальные финансовые проблемы "Барселона" даже готова субсидировать половину его зарплаты в 200 тысяч фунтов в неделю, лишь бы 29-летний бразилец ушел в аренду в другой клуб.



По информации El Nacional, оба клуба из Северного Лондона внимательно наблюдают за ситуацией Коутиньо в преддверии января. А вот "Ливерпуль" в возвращении своего бывшего игрока не заинтересован.