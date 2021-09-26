Ватцке: "У меня болит душа, как мало доверяют Санчо в МЮ"

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что ему тяжело наблюдать за проблемами, с которыми столкнулся вингер Джейдон Санчо в "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом "Боруссия" продала Санчо в "Юнайтед" за 73 миллиона фунтов, однако пока Джейдон не совершил ни одного результативного действия за свой новый клуб.



Против "Астон Виллы" накануне 21-летний Санчо и вовсе не сыграл ни минуты, после чего Ватцке поспешил наброситься на боссов "Юнайтед".



"Я люблю Джейдона. Когда наблюдаешь за его игрой, у тебя в глазах наворачиваются слезы. У меня болит душа от того, как мало ему доверяют... Думаю, его проблема в том, что он не является основным игроком в сборной Англии", — сообщил Ватцке Sport1.