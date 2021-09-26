Ватцке: "У меня болит душа, как мало доверяют Санчо в МЮ"

Джейдон Санчо Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что ему тяжело наблюдать за проблемами, с которыми столкнулся вингер Джейдон Санчо в "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом "Боруссия" продала Санчо в "Юнайтед" за 73 миллиона фунтов, однако пока Джейдон не совершил ни одного результативного действия за свой новый клуб.

Против "Астон Виллы" накануне 21-летний Санчо и вовсе не сыграл ни минуты, после чего Ватцке поспешил наброситься на боссов "Юнайтед".

"Я люблю Джейдона. Когда наблюдаешь за его игрой, у тебя в глазах наворачиваются слезы. У меня болит душа от того, как мало ему доверяют... Думаю, его проблема в том, что он не является основным игроком в сборной Англии", — сообщил Ватцке Sport1.


Метки Боруссия, Ватцке, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2021 18:00

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  1. superglor 26.09.2021 18:24 # superglor
    Слезы льются, нечем вытереть (73 ляма).

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  2. mcfc-fantactic 26.09.2021 18:20 # mcfc-fantactic
    Наш песдюк, который стал пиздюком-скумом. тьфу пля!

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  3. hunter022 26.09.2021 18:08 # hunter022
    Во всем виновата Кристина, забрала его место в старте

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  4. drogba11cool 26.09.2021 18:05 # drogba11cool
    Проблема в том, что муму клуб пидоpacoв, а Санчо болельщик лучшего клуба в Мире Челси.

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  5. orkengun 26.09.2021 18:05 # orkengun
    перецененный игрок

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