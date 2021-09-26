Фернандеш готов и дальше исполнять пенальти

Полузащитник Бруну Фернандеш заявил, что готов и дальше исполнять пенальти за "Манчестер Юнайтед", несмотря на свой промах против "Астон Виллы".

Поддавшись влиянию то ли обступивших его игроков "Виллы", то ли авторитету стоявшего за спиной Криштиану Роналду, Фернандеш не смог реализовать 11-метровый в компенсированное время матча против "Виллы".



Бруну направил мяч выше перекладины, а "Юнайтед" упустил возможность уйти от поражения 0:1. Тем не менее, 27-летний португалец готов попытаться снова.



"Никто не расстроен и разочарован больше меня из-за нереализованного пенальти и последовавшего поражения".



"Сегодня я в очередной раз взял на себя ответственность, возложенную на меня почти с моего перехода в "Юнайтед", и я сделаю это снова без какого-либо страха или дрожи, когда мне дадут шанс", — написал Фернандеш в социальных сетях.