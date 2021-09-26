"Реал" нацелился на Рюдигера

Антонио Рюдигер "Реал" хочет повторить свой трюк с Давидом Алабой, подписав защитника "Челси" Антонио Рюдигера свободным агентом следующим летом.

Как известно, у "Челси" и Рюдигера существуют значительные разногласия насчет продления сотрудничества, тогда как действующий контракт Антонио истекает уже в конце этого сезона.

Испанское издание Marca ожидает, что Рюдигер не будет подписывать новый контракт с "синими", утверждая, что агент Антонио уже принялся искать другое пристанище для своего клиента.

Представители Рюдигера установили контакт с рядом европейских топ-клубов, но особенный интерес к 28-летнему немцу проявили "Бавария" и "Реал".

Минувшим летом "Реал" заполучил Алабу, не сумевшего договориться о новой сделке с "Баварией", свободным агентом и теперь хочет таким же образом подписать Рюдигера.

Добавим, Антонио уже с января будет волен заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов.


Метки Реал, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2021 15:00

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  1. mansoor 26.09.2021 15:10 # mansoor
    Пидаразы хули. Мбаппе и Рюдигер бесплатно перейдут в Реал. Такого не было никогда

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