"Реал" нацелился на Рюдигера

"Реал" хочет повторить свой трюк с Давидом Алабой, подписав защитника "Челси" Антонио Рюдигера свободным агентом следующим летом.

Как известно, у "Челси" и Рюдигера существуют значительные разногласия насчет продления сотрудничества, тогда как действующий контракт Антонио истекает уже в конце этого сезона.



Испанское издание Marca ожидает, что Рюдигер не будет подписывать новый контракт с "синими", утверждая, что агент Антонио уже принялся искать другое пристанище для своего клиента.



Представители Рюдигера установили контакт с рядом европейских топ-клубов, но особенный интерес к 28-летнему немцу проявили "Бавария" и "Реал".



Минувшим летом "Реал" заполучил Алабу, не сумевшего договориться о новой сделке с "Баварией", свободным агентом и теперь хочет таким же образом подписать Рюдигера.



Добавим, Антонио уже с января будет волен заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов.