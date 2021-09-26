Самир Насри завершил игровую карьеру

Самир Насри Бывший полузащитник "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Вест Хэма" Самир Насри объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 34 лет.

Насри прибыл в "Арсенал" в 2008 году из "Марселя" и благодаря своему соотечественнику Арсену Венгеру вырос в одного из лучших игроков Премьер-Лиги.

Однако с "канонирами" Самир ничего не выиграл, утолив свою жажду трофеев лишь в "Сити", за который он выступал с 2011 по 2016 год.

Вместе с "горожанами" француз завоевал два титула Премьер-Лиги, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.

Далее в карьере Насри были известный допинговый бан и весьма неубедительные периоды в "Севилье", "Антальяспоре", "Вест Хэме" и "Андерлехте".

Самир покинул "Андерлехт" еще в прошлом году, а сейчас решил объявить, что в футбол уже не вернется.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Манчестер Сити, Насри

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1191

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 26.09.2021 14:59 # mcfc-fantactic
    Король!

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  2. ilovemanutd 26.09.2021 14:43 # ilovemanutd
    Всё, наконец-то насрал

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  3. ensiferum 26.09.2021 14:38 # ensiferum
    Пять чашек в Англии взял. Не так и плохо, но карьеру подпросрал, конечно.

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  4. tursa 26.09.2021 14:34 # tursa
    Хороший был игрок, жаль безмозглый

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  5. aliluya-nn 26.09.2021 14:11 # aliluya-nn
    Не до конца смог реализовать свой потециал ..в Арсенале на топовом уровне провел полгода ..потом как-то похуже

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  6. paul-shark 26.09.2021 14:08 # paul-shark
    КОРОЛЬ!!!

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  7. true-manc 26.09.2021 14:00 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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