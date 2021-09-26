Самир Насри завершил игровую карьеру

Бывший полузащитник "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Вест Хэма" Самир Насри объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 34 лет.

Насри прибыл в "Арсенал" в 2008 году из "Марселя" и благодаря своему соотечественнику Арсену Венгеру вырос в одного из лучших игроков Премьер-Лиги.



Однако с "канонирами" Самир ничего не выиграл, утолив свою жажду трофеев лишь в "Сити", за который он выступал с 2011 по 2016 год.



Вместе с "горожанами" француз завоевал два титула Премьер-Лиги, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.



Далее в карьере Насри были известный допинговый бан и весьма неубедительные периоды в "Севилье", "Антальяспоре", "Вест Хэме" и "Андерлехте".



Самир покинул "Андерлехт" еще в прошлом году, а сейчас решил объявить, что в футбол уже не вернется.