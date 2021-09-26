Самир Насри завершил игровую карьеру
Бывший полузащитник "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Вест Хэма" Самир Насри объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 34 лет.
Насри прибыл в "Арсенал" в 2008 году из "Марселя" и благодаря своему соотечественнику Арсену Венгеру вырос в одного из лучших игроков Премьер-Лиги.
Однако с "канонирами" Самир ничего не выиграл, утолив свою жажду трофеев лишь в "Сити", за который он выступал с 2011 по 2016 год.
Вместе с "горожанами" француз завоевал два титула Премьер-Лиги, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.
Далее в карьере Насри были известный допинговый бан и весьма неубедительные периоды в "Севилье", "Антальяспоре", "Вест Хэме" и "Андерлехте".
Самир покинул "Андерлехт" еще в прошлом году, а сейчас решил объявить, что в футбол уже не вернется.
26.09.2021 14:00
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Последние комментарии:
Король!
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Всё, наконец-то насрал
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Пять чашек в Англии взял. Не так и плохо, но карьеру подпросрал, конечно.
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Хороший был игрок, жаль безмозглый
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Не до конца смог реализовать свой потециал ..в Арсенале на топовом уровне провел полгода ..потом как-то похуже
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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