Роналду хочет стать тренером в "Юнайтед", чтобы помочь сыну

Нападающий Криштиану Роналду хочет получить тренерскую роль в "Манчестер Юнайтед", когда закончит играть.

В прошлом месяце "Юнайтед" приобрел Роналду у "Ювентуса" за 20 миллионов фунтов, заключив с Криштиану двухлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



С собой 36-летний португалец привез в Манчестер всю свою семью, включая 11-летнего сына Криштиану-младшего, который уже приступил к занятиям в академии "красных дьяволов".



Криштиану-младший, которому выдают огромные авансы, прежде выступал за "Ювентус", отметившись покером в своем дебюте за детскую команду в возрасте девяти лет.



Как утверждает The Sun, Роналду хочет помочь своему сыну построить успешную карьеру в "Юнайтед", а потому планирует перейти на тренерскую работу, когда повесит бутсы а гвоздь.