Роналду хочет стать тренером в "Юнайтед", чтобы помочь сыну
Нападающий Криштиану Роналду хочет получить тренерскую роль в "Манчестер Юнайтед", когда закончит играть.
В прошлом месяце "Юнайтед" приобрел Роналду у "Ювентуса" за 20 миллионов фунтов, заключив с Криштиану двухлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.
С собой 36-летний португалец привез в Манчестер всю свою семью, включая 11-летнего сына Криштиану-младшего, который уже приступил к занятиям в академии "красных дьяволов".
Криштиану-младший, которому выдают огромные авансы, прежде выступал за "Ювентус", отметившись покером в своем дебюте за детскую команду в возрасте девяти лет.
Как утверждает The Sun, Роналду хочет помочь своему сыну построить успешную карьеру в "Юнайтед", а потому планирует перейти на тренерскую работу, когда повесит бутсы а гвоздь.
26.09.2021 12:00
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Последние комментарии:
Учёбу сначала пусть пройдёт и диссертацию защитит по теме штрафных.
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Охуеть круто будет, если Роналду тренером станет из-за сына. Он ж ведь несколько раз говорил, что не интересует его это.
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а чё не хозяином
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