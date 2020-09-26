Роналду хочет стать тренером в "Юнайтед", чтобы помочь сыну

Криштиану Роналду с сыном Нападающий Криштиану Роналду хочет получить тренерскую роль в "Манчестер Юнайтед", когда закончит играть.

В прошлом месяце "Юнайтед" приобрел Роналду у "Ювентуса" за 20 миллионов фунтов, заключив с Криштиану двухлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.

С собой 36-летний португалец привез в Манчестер всю свою семью, включая 11-летнего сына Криштиану-младшего, который уже приступил к занятиям в академии "красных дьяволов".

Криштиану-младший, которому выдают огромные авансы, прежде выступал за "Ювентус", отметившись покером в своем дебюте за детскую команду в возрасте девяти лет.

Как утверждает The Sun, Роналду хочет помочь своему сыну построить успешную карьеру в "Юнайтед", а потому планирует перейти на тренерскую работу, когда повесит бутсы а гвоздь.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2021 12:00

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  1. ensiferum 26.09.2021 12:43 # ensiferum
    Учёбу сначала пусть пройдёт и диссертацию защитит по теме штрафных.

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  2. paul-shark 26.09.2021 12:16 # paul-shark
    Охуеть круто будет, если Роналду тренером станет из-за сына. Он ж ведь несколько раз говорил, что не интересует его это.

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  3. chelsea-69 26.09.2021 12:16 # chelsea-69
    а чё не хозяином

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