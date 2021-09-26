Нуну: "Дерби с "Арсеналом" — это не просто очередной матч"

Наставник "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту заявил, что дерби против "Арсенала" — это больше, чем просто очередной матч.

В воскресенье Нуну примет участие в своем первом дерби Северного Лондона. "Шпоры" не побеждают на поле своих соседей уже 11 лет в рамках Премьер-Лиги.



Эшпириту Санту чувствует, что этот матч стоит особняком для всех, кто связан с клубом, и надеется не разочаровать фанатов.



"Это не просто очередной матч — это особенный матч для нас и наших фанатов. Это будет тяжелый матч, другой матч".



"У меня большой опыт участия в дерби, но это станет первым для меня. Это тяжелое и особенное дерби для всех нас".



"Мы ожидаем тяжелого матча, и мы должны быть готовы к борьбе. Мы должны постараться изо всех сил и сыграть хорошо. Хорошо сыграть — значит найти правильный баланс в нашей игре", — цитирует Нуну Sky Sports.