Клопп поздравил Салаха с очередным достижением

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поздравил своего нападающего Мохамеда Салаха с достижением очередного знакового рубежа.

В захватывающем противостоянии с "Брентфордом" накануне (3:3) Салах забил свой 100-й гол за "Ливерпуль" в рамках Премьер-Лиги.



Для этого Мохамеду потребовался 151 матч — в истории "Ливерпуля" никто не достигал рубежа в 100 голов за клуб в высшем дивизионе так быстро.



Также 29-летний египтянин вошел в топ-10 самых результативных игроков "Ливерпуля" всех времен (131 гол во всех соревнованиях). Клопп уверен, что его подопечный войдет в анналы как легенда "красных".



"Две недели назад он забил 100-й гол в лиге, а теперь 100-й (в лиге) за "Ливерпуль". Мы уже подарили ему футболку с числом 100 на спине, так что теперь, наверное, придется сделать это еще раз!"



"Но он исключителен. Все мы знаем, что в будущем люди будут оглядываться назад и говорить о некоторых игроках в этой команде. 100 процентов, что они будут вспоминать о Мо Салахе, потому что его показатели безумны и невероятны".



"Но я знаю Мо. Сейчас он сидит в раздевалке и думает о двух моментах, которые он не использовал. Может быть, в следующий раз он быстрее всех достигнет рубежа в 150 голов. Несомненно, это абсолютно выдающееся достижение", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.