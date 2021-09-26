Брэйди раскритиковала игроков, которые не желают вакцинироваться

Каррен Брэйди Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди раскритиковала игроков Премьер-Лиги, которые не желают проходить вакцинацию от коронавируса.

Согласно слухам, в некоторых командах высшего английского дивизиона количество полностью привитых от COVID-19 игроков не превышает шести. В среднем по Премьер-Лиге этот показатель составляет 70 процентов.

Брэйди списывает это на дремучесть футболистов и призывает клубы быть жестче.

"Клубы начинают прогибаться под антиваксеров из числа своего персонала. Некоторые игроки отказываются колоть вакцину, считая, что даже в случае заражения вирусом не пострадают сильно".

"Другие переживают насчет воображаемых пагубных эффектов в долгосрочной перспективе и поддаются ряду других конспиративных теорий, которые слишком нелепы, чтобы их озвучивать", — сообщила Брэйди The Sun.


Метки Брэйди, Вест Хэм, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 26.09.2021 10:10 # ray-black
    Как показывает практика последнего времени-только природный иммунитет может гарантировать устойчивость к вирусу. Все эти прививки полное фуфло и развод. Но кто то продолжает осваивать огромные бюджеты выделенные под это дело и никогда не признает что торгует воздухом. При чем опасным воздухом.

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  2. liverfun 26.09.2021 10:01 # liverfun
    Готова взять на себя ответственность в случае появления осложнений у уколовшихся? Факты говорят о том, что наличие прививки ничего не гарантирует, так что очень глупо кого-то заставлять вакцинироваться, в случае чего проблем потом не оберешься. Поэтому это личное дело каждого, все риски несет сам человек

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  3. drogba11cool 26.09.2021 09:08 # drogba11cool
    Она главное укололась же, значит не заболеет(нет), че напрягается.

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