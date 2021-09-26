Брэйди раскритиковала игроков, которые не желают вакцинироваться
Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди раскритиковала игроков Премьер-Лиги, которые не желают проходить вакцинацию от коронавируса.
Согласно слухам, в некоторых командах высшего английского дивизиона количество полностью привитых от COVID-19 игроков не превышает шести. В среднем по Премьер-Лиге этот показатель составляет 70 процентов.
Брэйди списывает это на дремучесть футболистов и призывает клубы быть жестче.
"Клубы начинают прогибаться под антиваксеров из числа своего персонала. Некоторые игроки отказываются колоть вакцину, считая, что даже в случае заражения вирусом не пострадают сильно".
"Другие переживают насчет воображаемых пагубных эффектов в долгосрочной перспективе и поддаются ряду других конспиративных теорий, которые слишком нелепы, чтобы их озвучивать", — сообщила Брэйди The Sun.
26.09.2021 09:00
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Как показывает практика последнего времени-только природный иммунитет может гарантировать устойчивость к вирусу. Все эти прививки полное фуфло и развод. Но кто то продолжает осваивать огромные бюджеты выделенные под это дело и никогда не признает что торгует воздухом. При чем опасным воздухом.
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Готова взять на себя ответственность в случае появления осложнений у уколовшихся? Факты говорят о том, что наличие прививки ничего не гарантирует, так что очень глупо кого-то заставлять вакцинироваться, в случае чего проблем потом не оберешься. Поэтому это личное дело каждого, все риски несет сам человек
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Она главное укололась же, значит не заболеет(нет), че напрягается.
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