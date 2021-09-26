Брэйди раскритиковала игроков, которые не желают вакцинироваться

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди раскритиковала игроков Премьер-Лиги, которые не желают проходить вакцинацию от коронавируса.

Согласно слухам, в некоторых командах высшего английского дивизиона количество полностью привитых от COVID-19 игроков не превышает шести. В среднем по Премьер-Лиге этот показатель составляет 70 процентов.



Брэйди списывает это на дремучесть футболистов и призывает клубы быть жестче.



"Клубы начинают прогибаться под антиваксеров из числа своего персонала. Некоторые игроки отказываются колоть вакцину, считая, что даже в случае заражения вирусом не пострадают сильно".



"Другие переживают насчет воображаемых пагубных эффектов в долгосрочной перспективе и поддаются ряду других конспиративных теорий, которые слишком нелепы, чтобы их озвучивать", — сообщила Брэйди The Sun.