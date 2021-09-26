"Тоттенхэм" задумывается о покупке Кулусевски в январе
"Тоттенхэм" задумывается о приобретении вингера "Ювентуса" Деяна Кулусевски в январе.
Технический директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи является большим поклонником таланта Кулусевски, которого он пригласил в Турин в прошлом году.
Деян забил семь голов и отдал семь результативных передач в 47 матчах прошлого сезона с учетом всех соревнований, но в новой кампании не проходит в стартовый состав "Ювентуса".
По информации Daily Mirror, ранее в сентябре скауты "шпор" отправились просматривать Кулусевски на матч Лиги Чемпионов против "Мальме", однако Деяну было позволено в нем сыграть только семь минут.
"Тоттенхэм" продолжит внимательно следить за Кулусевски, и если к январю ситуация Деяна с игровым временем не улучшится, "шпоры" будут готовы выдвинуть свое предложение по 21-летнему шведу.
26.09.2021 08:00
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